Fenerbahçe Beko'nun yarı finalde konuğu Anadolu Efes

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında 1 Haziran Pazartesi günü Anadolu Efes'i konuk edecek.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.



Ligin normal sezonunu en üst sırada bitiren sarı-lacivertli ekip, çeyrek final serisinde Safiport Erokspor'u eleyerek yarı finale yükseldi.



Normal sezonu 4. tamamlayan Anadolu Efes ise çeyrek final serisinde Türk Telekom'u mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.



Yarı final serisinde üç maç kazanan takım, finalde Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.







