Ozan Kabak: 'Çalışmalarımın karşılığını aldım'

2026 Dünya Kupası için çalışmalarını sürdüren A Milli Takım, ilk hazırlık maçında pazartesi akşamı Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.



A Milli Takım'da Ozan Kabak ve Deniz Gül, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.



"İyi bir turnuva geçirmek istiyoruz"



Ozan, "24 sene sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılıyoruz, çok heyecanlıyız. Burası Milli Takım. Türkiye'nin en iyi futbolcuları burada. Elimizden geleni yapacağız. Ülkemiz için en iyisi kimse o oynayacak, diğerleri de onu destekleyecek. 2024'den bu yana çok geliştik. Hocamız çok güzel bir ortam hazırladı. Şu ana kadar her şey iyi ilerliyor. Yavaş yavaş havaya girerek iyi bir turnuva geçirmek istiyoruz." dedi.



"Çalışmalarımın karşılığını aldım"



Geride bıraktığı sezonu değerlendiren başarılı stoper, "Güzel bir sezon geçirdim. Sakatlıktan döndüm ve çalışmalarımın karşılığını aldım." ifadelerini kullandı.



"Hocamız çok güzel bir ortam oluşturdu"



Montella'ya değinen 26 yaşındaki oyuncu, "Sürekli kendini geliştiren bir takım var. Hocamız çok güzel bir ortam oluşturdu. Onun sayesinde her maçta gelişiyoruz." şeklinde konuştu.



"Burada büyük hayallerim var"



Deniz Gül ise "Milli formayı her giydiğimde en iyisini yapmaya çalışıyorum. Burada büyük hayallerim var. Bunlara ulaşacağımıza inanıyorum." ifadelerine yer verdi.



