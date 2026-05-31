Dünya Kupası 2026
Ozan Kabak: "Çalışmalarımın karşılığını aldım"

A Milli Takım'da Ozan Kabak ve Deniz Gül, Kuzey Makedonya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

calendar 31 Mayıs 2026 15:15
2026 Dünya Kupası için çalışmalarını sürdüren A Milli Takım, ilk hazırlık maçında pazartesi akşamı Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

A Milli Takım'da Ozan Kabak ve Deniz Gül, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

"İyi bir turnuva geçirmek istiyoruz"

Ozan, "24 sene sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılıyoruz, çok heyecanlıyız. Burası Milli Takım. Türkiye'nin en iyi futbolcuları burada. Elimizden geleni yapacağız. Ülkemiz için en iyisi kimse o oynayacak, diğerleri de onu destekleyecek. 2024'den bu yana çok geliştik. Hocamız çok güzel bir ortam hazırladı. Şu ana kadar her şey iyi ilerliyor. Yavaş yavaş havaya girerek iyi bir turnuva geçirmek istiyoruz." dedi.

"Çalışmalarımın karşılığını aldım"

Geride bıraktığı sezonu değerlendiren başarılı stoper, "Güzel bir sezon geçirdim. Sakatlıktan döndüm ve çalışmalarımın karşılığını aldım." ifadelerini kullandı.

"Hocamız çok güzel bir ortam oluşturdu"

Montella'ya değinen 26 yaşındaki oyuncu, "Sürekli kendini geliştiren bir takım var. Hocamız çok güzel bir ortam oluşturdu. Onun sayesinde her maçta gelişiyoruz." şeklinde konuştu.

"Burada büyük hayallerim var"

Deniz Gül ise "Milli formayı her giydiğimde en iyisini yapmaya çalışıyorum. Burada büyük hayallerim var. Bunlara ulaşacağımıza inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
Vincenzo Montella'dan sakatlık açıklaması
A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya maçı hazırlıklarını sürdürdü
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Montella için teklif açıklaması!
İbrahim Hacıosmanoğlu: "Anasının karnından doğmadı!"
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
