Mbappe, 15 golle sezonun takımında yok!

Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun takımında yer almadı.Fransız yıldız, Devler Ligi'nde geride kalan sezonda 15 kez ağları havalandırdı. Mbappe, buna rağmen Şampiyonlar Ligi'nde sezonun 11'inde kendisine yer bulamadı.Kylian Mbappe, 2024 yazında büyük hayalini gerçekleştirerek Paris Saint-Germain'den Real Madrid'e transfer oldu.2025'e kadar Şampiyonlar Ligi'nde hiç zaferi olmayan PSG, Mbappe'nin ayrılmasının ardından Devler Ligi'nde üst üste iki kez şampiyonluk yaşadı. Mbappe ise Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundan uzak kaldı.27 yaşındaki yıldız futbolcu, geride kalan sezonda forma bulduğu 44 maçta 42 gol attı ve 7 asist yaptı.