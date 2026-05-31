Mbappe, 15 golle sezonun takımında yok!

Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan sezonda 15 gol atmasına rağmen sezonun takımında yer almadı.

calendar 31 Mayıs 2026 18:56
Fransız yıldız, Devler Ligi'nde geride kalan sezonda 15 kez ağları havalandırdı. Mbappe, buna rağmen Şampiyonlar Ligi'nde sezonun 11'inde kendisine yer bulamadı.

ÇARPICI DETAY!

Kylian Mbappe, 2024 yazında büyük hayalini gerçekleştirerek Paris Saint-Germain'den Real Madrid'e transfer oldu.

2025'e kadar Şampiyonlar Ligi'nde hiç zaferi olmayan PSG, Mbappe'nin ayrılmasının ardından Devler Ligi'nde üst üste iki kez şampiyonluk yaşadı. Mbappe ise Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundan uzak kaldı.

27 yaşındaki yıldız futbolcu, geride kalan sezonda forma bulduğu 44 maçta 42 gol attı ve 7 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
