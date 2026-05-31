 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }

Mahmut Uslu: "Galatasaray'a 'dur' diyeceğiz!"

Aziz Yıldırım, Düzce'de taraftarlara birlik çağrısı yaparak kongrede oy kullanmalarını isterken, Mahmut Uslu de Fenerbahçe'nin yeniden şampiyonluklara ulaşacağını ve Türk futbolundaki haksızlıklarla mücadele edeceklerini söyledi.

calendar 31 Mayıs 2026 17:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Mahmut Uslu: 'Galatasaray'a 'dur' diyeceğiz!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Aziz Yıldırım, "İnşallah hep beraber bu kötü gidişi durdurmak için mücadele edeceğiz. Hepimiz birlik ve beraberlik içinde olmalıyız, sizden beklentimiz bu." dedi.

Düzce'de bir yemek şirketinin toplantı salonunda kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya gelen Yıldırım, çocukluğunun geçtiği Düzce'de birçok dost ve arkadaşının bulunduğunu söyledi.

Topuk Yaylası'ndaki tesisleri anılarının olduğu şehre kazandırdığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Yıldırım, "İnşallah hep beraber bu kötü gidişi durdurmak için mücadele edeceğiz. Hepimiz birlik ve beraberlik içinde olmalıyız, sizden beklentimiz bu. Bir de haftaya pazar günü lütfen hepiniz gelin, oylarınızı kullanın. Sizleri seviyorum, teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- Mahmut Uslu: "Cimbom'un şampiyonluklarına 'dur' diyeceğiz"

Yıldırım'ın listesinde bulunan Mahmut Uslu ise özlenen şampiyonlukları geri getireceklerini belirterek "Cimbom'un şampiyonluklarına 'dur' diyeceğiz ve biz şampiyon olacağız. Onun için de hep beraber Aziz Yıldırım'a, başkanımıza, liderimize destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Uslu, 4 Nisan 2015'te Rizespor maçı dönüşü Trabzon-Sürmene'de Fenerbahçe takım otobüsüne yapılan silahlı saldırıyla ilgili dosyanın Adalet Bakanlığınca yeniden ele alındığının hatırlatılması üzerine, o dönemde sorumlu kim varsa hepsinin hesap vereceğini söyledi.

Yıldırım'ın, Fenerbahçe başkanlığına seçilmesinin Türk futbolu için çok önemli bir hamle olacağını savunan Uslu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben inanıyorum elimizden geleni yapacağız. 'Yapı' deyince tabii soyut demeyeceğiz ki ne olduğuna bakacağız. Hangisi, kim ne yapıyor, neler yapılıyor? Biz tabii ki tamamen kopmuş değiliz, sizin gibi taraftar gibi bakıyoruz olaylara. Son 8 senedir birçok takımın yanlışlar yüzünden hakları yeniliyor. Küme düşenler var. Yalnız şampiyonluk değil liglerde, düşenlerin de hakları yeniyor. Onun için bizim faydamız olacağına inanıyoruz."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.