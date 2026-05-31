Milli motosikletçi Deniz Öncü, İtalya'daki Moto2 Dünya Şampiyonası'nda 10. oldu

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın İtalya ayağında 17. sıradan başladığı yarışı 10. sırada tamamladı.

31 Mayıs 2026 17:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 7. etabı İtalya Grand Prix'sini 10. tamamladı.

Red Bull sporcusu Deniz Öncü, İtalya'nın Toskana bölgesindeki Floransa'nın Scarperia e San Piero kasabasında yer alan Mugello Pisti'nde gerçekleştirilen Moto2 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 7. ayağına çıktı.

ELF Marc VDS takımı adına yarışan Deniz Öncü, 17. sırada başladığı 19 turluk Moto2 İtalya Grand Prix'sinde damalı bayrağı 10. sırada geçti.

Moto2 İtalya yarışında, Liqui Moly Dynavolt Intact GP takımından İspanyol sürücü Manuel Gonzalez birinci, MB Conveyors SpeedRS takımından İtalyan pilot Celestino Vietti ikinci, CFMOTO Inde Aspar takımından İspanyol motosikletçi Daniel Holgado ise üçüncü oldu.

Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 8. ayağı, 5-7 Haziran tarihlerinde Macaristan'ın Balaton Park Pisti'nde koşulacak.

