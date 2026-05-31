Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur!

calendar 31 Mayıs 2026 18:28 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2026 19:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Real Madrid forması giyen Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir ödülün sahibi oldu.

Milli futbolcu, geride kalan sezonda Şampiyonlar Ligi'nde sezonun çıkış yapan oyuncusu seçildi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Arda Güler'in Şampiyonlar Ligi'ndeki performansına değinilerek, "Ekim ayında Real Madrid'in Juventus'a karşı lig aşamasındaki galibiyetinde itici güç olarak öne çıktı ve takımının orta sahasına getirdiği kontrol ve yaratıcılık sayesinde o gece maçın oyuncusu ödülünü kazandı." ifadeleri kullanıldı.

Şampiyonlar Lig'inde bu sezon 2 golünü de çeyrek finalde Bayern Münih ile oynanan maçta atan 21 yaşındaki milli futbolcu, 4 golün de pasını veren isim oldu.

Real Madrid'de geride kalan sezonda toplamda 51 maçta süre bulan 21 yaşındaki genç yıldız, 6 gol ve 14 asist ile skora 21 kez katkı sağladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
