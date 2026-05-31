Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur!

Real Madrid forması giyen Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir ödülün sahibi oldu.Milli futbolcu, geride kalan sezonda Şampiyonlar Ligi'nde sezonun çıkış yapan oyuncusu seçildi.UEFA'dan yapılan açıklamada, Arda Güler'in Şampiyonlar Ligi'ndeki performansına değinilerek," ifadeleri kullanıldı.Şampiyonlar Lig'inde bu sezon 2 golünü de çeyrek finalde Bayern Münih ile oynanan maçta atan 21 yaşındaki milli futbolcu, 4 golün de pasını veren isim oldu.Real Madrid'de geride kalan sezonda toplamda 51 maçta süre bulan 21 yaşındaki genç yıldız, 6 gol ve 14 asist ile skora 21 kez katkı sağladı.