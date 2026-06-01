Burak Yılmaz'a Fransa'dan kanca

Türk teknik adam Burak Yılmaz için Fransa'dan dikkat çeken bir gelişme yaşandı.



Edinilen bilgilere göre 40 yaşındaki çalıştırıcıya, Lille başta olmak üzere bazı Fransız kulüplerinin ilgi gösterdiği öğrenildi. Teknik direktörlük kariyerini Süper Lig'de sürdüren Burak Yılmaz, son olarak Gaziantep FK'da görev yaptı.



Genç çalıştırıcı daha önce Beşiktaş, Kayserispor ve Kasımpaşa'da da teknik adam olarak görev almıştı.



FRANSA'DA ŞAMPİYON OLDU



Futbolculuk döneminde Fransa'da Lille forması giyen ve kulübün 2020-21 sezonundaki şampiyonluğunda önemli rol oynayan Burak Yılmaz'ın, Fransız futbolunda bıraktığı olumlu izlenimin teknik direktörlük kariyerine de kapı araladığı belirtiliyor.



LILLE'İN DE İLGİSİ VAR



Fransız kulüplerinin önümüzdeki günlerde Burak Yılmaz'ın durumu hakkında daha somut adımlar atabileceği ifade edilirken, genç teknik adamın kariyerine Avrupa'da devam etme ihtimali giderek güçleniyor.



Özellikle Lille'in ilgisi, hem kulüp hem de Burak Yılmaz açısından duygusal bir anlam taşıması nedeniyle dikkat çekiyor.



