 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }

Burak Yılmaz'a Fransa'dan kanca

Fransa'dan Burak Yılmaz sürprizi. Lille'in de aralarında bulunduğu bazı Fransız kulüplerinin, genç teknik adamı radarına aldığı öğrenildi. Son olarak Gaziantep'ten ayrılan Yılmaz'ın kariyerine Avrupa'da devam etme olasılığı güçleniyor.

calendar 01 Haziran 2026 08:32
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Burak Yılmaz'a Fransa'dan kanca
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


Türk teknik adam Burak Yılmaz için Fransa'dan dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgilere göre 40 yaşındaki çalıştırıcıya, Lille başta olmak üzere bazı Fransız kulüplerinin ilgi gösterdiği öğrenildi. Teknik direktörlük kariyerini Süper Lig'de sürdüren Burak Yılmaz, son olarak Gaziantep FK'da görev yaptı.

Genç çalıştırıcı daha önce Beşiktaş, Kayserispor ve Kasımpaşa'da da teknik adam olarak görev almıştı.

FRANSA'DA ŞAMPİYON OLDU

Futbolculuk döneminde Fransa'da Lille forması giyen ve kulübün 2020-21 sezonundaki şampiyonluğunda önemli rol oynayan Burak Yılmaz'ın, Fransız futbolunda bıraktığı olumlu izlenimin teknik direktörlük kariyerine de kapı araladığı belirtiliyor.

LILLE'İN DE İLGİSİ VAR

Fransız kulüplerinin önümüzdeki günlerde Burak Yılmaz'ın durumu hakkında daha somut adımlar atabileceği ifade edilirken, genç teknik adamın kariyerine Avrupa'da devam etme ihtimali giderek güçleniyor.

Özellikle Lille'in ilgisi, hem kulüp hem de Burak Yılmaz açısından duygusal bir anlam taşıması nedeniyle dikkat çekiyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.