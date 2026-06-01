Torino'da Emirhan İlkhan kararı

Torino, Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Emirhan İlkhan için kararını verdi.
22 yaşındaki orta saha oyuncusunun gelişiminden memnun olan ve geçtiğimiz günlerde Emirhan'ın sözleşmesinde yer alan uzatma opsiyonunu kullanan İtalyan ekibi, genç oyuncunun ayrılığına çok sıcak bakmıyor.
Torino, Emirhan'ın ayrılığına izin vermesi durumunda 22 yaşındaki futbolcudan önemli bir bonservis bekliyor.
Torino'da geçen sezon 22 maçta süre bulan Emirhan İlkhan, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
