 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }

Goce Sedloski: "Türkiye çok güçlü"

Kuzey Makedonya Teknik Direktörü Goce Sedloski, A Milli Takım ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu.

calendar 31 Mayıs 2026 20:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Goce Sedloski: 'Türkiye çok güçlü'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


A Milli Futbol Takımı ile pazartesi günü hazırlık maçında karşılaşacak Kuzey Makedonya'da teknik direktör Goce Sedloski, güçlü bir ekiple mücadele edeceklerini belirterek, iyi bir performans sergilemeye çalışacaklarını söyledi.

Sedloski ile bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Ezgjan Alioski, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yeni bir takım oluşturma aşamasında olduklarını belirten Goce Sedloski, "Kısa bir sürede bunu başarmak zor ama oyuncularımızdan son derece memnunum. Bu maçta sahada iyi bir iş çıkarmaya çalışacağız. Yeni oyuncularımızla yapabileceğimizin en iyisini yapmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

Ofansif bir oyun oynamak istediklerini aktaran Sedloski, "Değerli bir takımla karşılaşacağız. Türkiye, çok güçlü bir takım. Birçok büyük takımda oynayan kaliteli oyuncuları var. Türkiye'ye 2026 Dünya Kupası'nda başarılar diliyorum." diye konuştu.

"TÜRKİYE'Yİ DESTEKLEYECEĞİM"

Kuzey Makedonyalı futbolcu Ezgjan Alioski, A Milli Takım'ın çok güçlü olduğunu vurgulayarak, 2026 Dünya Kupası'nda ay-yıldızlı ekibi destekleyeceğini kaydetti.

Türkiye'ye yeniden gelmenin çok kıymetli olduğunu dile getiren Alioski, "Türkiye karşısında elimizden geleni yaparak en iyi mücadelemizi vereceğiz. Türkiye çok güçlü bir takım. Türkiye'yi ezelden beri takip ediyorum. Burada oynadığım için ailem ve arkadaşlarım var. Dünya Kupası'nı bir Türkiye taraftarı olarak takip edeceğim." şeklinde görüş belirtti.

Öte yandan Kuzey Makedonya Milli Futbol Takımı, Türkiye ile pazartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.