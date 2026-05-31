Goce Sedloski: 'Türkiye çok güçlü'

A Milli Futbol Takımı ile pazartesi günü hazırlık maçında karşılaşacak Kuzey Makedonya'da teknik direktör Goce Sedloski, güçlü bir ekiple mücadele edeceklerini belirterek, iyi bir performans sergilemeye çalışacaklarını söyledi.



Sedloski ile bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Ezgjan Alioski, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Yeni bir takım oluşturma aşamasında olduklarını belirten Goce Sedloski, "Kısa bir sürede bunu başarmak zor ama oyuncularımızdan son derece memnunum. Bu maçta sahada iyi bir iş çıkarmaya çalışacağız. Yeni oyuncularımızla yapabileceğimizin en iyisini yapmak için buradayız." ifadelerini kullandı.



Ofansif bir oyun oynamak istediklerini aktaran Sedloski, "Değerli bir takımla karşılaşacağız. Türkiye, çok güçlü bir takım. Birçok büyük takımda oynayan kaliteli oyuncuları var. Türkiye'ye 2026 Dünya Kupası'nda başarılar diliyorum." diye konuştu.



"TÜRKİYE'Yİ DESTEKLEYECEĞİM"



Kuzey Makedonyalı futbolcu Ezgjan Alioski, A Milli Takım'ın çok güçlü olduğunu vurgulayarak, 2026 Dünya Kupası'nda ay-yıldızlı ekibi destekleyeceğini kaydetti.



Türkiye'ye yeniden gelmenin çok kıymetli olduğunu dile getiren Alioski, "Türkiye karşısında elimizden geleni yaparak en iyi mücadelemizi vereceğiz. Türkiye çok güçlü bir takım. Türkiye'yi ezelden beri takip ediyorum. Burada oynadığım için ailem ve arkadaşlarım var. Dünya Kupası'nı bir Türkiye taraftarı olarak takip edeceğim." şeklinde görüş belirtti.



Öte yandan Kuzey Makedonya Milli Futbol Takımı, Türkiye ile pazartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



