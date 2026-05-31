 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }

16 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı'ndan büyük başarı

16 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, UEFA Gelişim Turnuvası'nda şampiyon oldu.

calendar 31 Mayıs 2026 20:05
Haber: AA, Fotoğraf: TFF
16 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı'ndan büyük başarı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


Karadağ'ın ev sahipliğinde Podgoritsa'da düzenlenen UEFA 16 Yaş Altı Kızlar Gelişim Turnuvası'nda mücadele eden Türkiye, ev sahibi Karadağ'ı 4-1 yenerek şampiyon oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, FC Buducnost Training Centre'da oynanan karşılaşmada ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Yasemin Gür, 20. ve 39. dakikalarda Azra Dede ile 76. dakikada Damla Akçil kaydetti. Karadağ'ın tek golü ise mücadelenin 1. dakikasında Elena Damjanovic'ten geldi.

Turnuvadaki ilk maçında Ukrayna ile 2-2 berabere kalan, ikinci maçında ise Slovakya'yı 2-0 mağlup eden ay-yıldızlılar, Karadağ'ı da yenerek puanını 7'ye yükseltti turnuvayı şampiyon olarak bitirdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.