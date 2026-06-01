Trabzonspor'dan Oulai kararı: 30+5 milyon Euro!

Geçen yaz 5.5 milyon Euro bonservisle Fransa Ligue 2 ekibi Bastia'dan kadroya katılan Christ Oulai, 1 sezonda inanılmaz bir patlama yaptı.
Trabzonspor'da sergilediği etkili performansla kısa zamanda Fildişi Sahili Milli Takımı'na seçilen ve Afrika Kupası'na giden 2006 doğumlu orta saha oyuncusu, kış transferinde Avrupa'nın devlerini peşine takmıştı. O süreçte Galatasaray'ın da ciddi şekilde istediği Oulai konusunda yine hareketli bir dönem yaşanıyor.
Chelsea'nin uzun zamandır takip ettiği Oulai için Tottenham ve Brighton da devrede. Premier Lig'den bu 3 takım öne çıkıyor. Almanya'dan Leipzig ve Portekiz devi Benfica da Oulai ile yakından ilgileniyor.
Toplamda 50 milyon Euro
Yakın zamanda 25 milyon Euro bonservis artı 5 milyon Euro'luk bonus içeren bir teklifin Trabzonspor'a ulaştığı öğrenildi. Bordo-Mavili yönetim ise 30 artı 5 milyon Euro'yu gördüğünde Oulai'yi satmayı planlıyor. Rakamların bu seviyeye ulaşması halinde, Karadeniz ekibinin Dünya Kupası'nın bitmesini beklemeyeceği öğrenildi.
Bir diğer satış ise Felipe Augusto'da yaşanacak. Zenit 15 milyon Euro bonservis artı bonuslar teklif etmişti. Kulüplerin 17-18 milyon Euro seviyelerinde bir rakama anlaşması bekleniyor. Fırtına, iki genç yıldızından toplamda 50 milyon Euro civarı bir gelir etmeye çok yakın.
