 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
01 Haziran
Slovakya-Malta
19:00
01 Haziran
Bulgaristan-Karadağ
19:00
01 Haziran
Norveç-İsveç
20:00
01 Haziran
Türkiye-Kuzey Makedonya
20:30
01 Haziran
Avusturya-Tunus
21:45
02 Haziran
Kolombiya-Kosta Rika
02:00

Trabzonspor'dan Oulai kararı: 30+5 milyon Euro!

Trabzonspor'un genç yıldızı, Fildişi Sahili Milli Takımı ile Dünya Kupası'na hazırlanırken, transferde de hareketli bir süreç yaşanıyor. Yönetim, 30 artı 5 milyon Euro bonus teklifini gördüğünde Oulai'yi satacak.

calendar 01 Haziran 2026 12:14
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'dan Oulai kararı: 30+5 milyon Euro!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


Geçen yaz 5.5 milyon Euro bonservisle Fransa Ligue 2 ekibi Bastia'dan kadroya katılan Christ Oulai, 1 sezonda inanılmaz bir patlama yaptı.

Trabzonspor'da sergilediği etkili performansla kısa zamanda Fildişi Sahili Milli Takımı'na seçilen ve Afrika Kupası'na giden 2006 doğumlu orta saha oyuncusu, kış transferinde Avrupa'nın devlerini peşine takmıştı. O süreçte Galatasaray'ın da ciddi şekilde istediği Oulai konusunda yine hareketli bir dönem yaşanıyor.

Chelsea'nin uzun zamandır takip ettiği Oulai için Tottenham ve Brighton da devrede. Premier Lig'den bu 3 takım öne çıkıyor. Almanya'dan Leipzig ve Portekiz devi Benfica da Oulai ile yakından ilgileniyor.

Toplamda 50 milyon Euro

Yakın zamanda 25 milyon Euro bonservis artı 5 milyon Euro'luk bonus içeren bir teklifin Trabzonspor'a ulaştığı öğrenildi. Bordo-Mavili yönetim ise 30 artı 5 milyon Euro'yu gördüğünde Oulai'yi satmayı planlıyor. Rakamların bu seviyeye ulaşması halinde, Karadeniz ekibinin Dünya Kupası'nın bitmesini beklemeyeceği öğrenildi.

Bir diğer satış ise Felipe Augusto'da yaşanacak. Zenit 15 milyon Euro bonservis artı bonuslar teklif etmişti. Kulüplerin 17-18 milyon Euro seviyelerinde bir rakama anlaşması bekleniyor. Fırtına, iki genç yıldızından toplamda 50 milyon Euro civarı bir gelir etmeye çok yakın.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.