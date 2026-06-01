Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olan olağanüstü genel seçimde başkan adaylıklarını açıklayan Hakan Safi ve Aziz Yıldırım transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken, sarı-lacivertlilerde sürpriz bir ayrılık ihtimali ortaya çıktı.
Sarı lacivertlilerde yeni sezon öncesi sağ bek hattında önemli değişikliklerin yaşanabilir.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz yaz Wolverhampton'dan bedelsiz olarak kadroya katılan Nelson Semedo'nun geleceği tartışma konusu olurken, deneyimli oyuncuyla yollar ayrılabilir.
Geride kalan sezondaki performansının beklentilerin altında kaldığı konuşulan Semedo için gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak. Özellikle sözleşmesinin son yılına girecek olması nedeniyle yönetimin yaklaşık 5-6 milyon Euro seviyesindeki önerilere sıcak bakabilir.
ALTERNATİF WAN BISSAKA
Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'nin sağ bek transferi için dikkat çekici bir ismi gündemine aldı. Sarı-Lacivertliler, West Ham United forması giyen Aaron Wan-Bissaka'nın durumunu yakından takip ediyor.
İngiliz ekibinin küme düşmesinin ardından oyuncunun geleceği belirsiz hale geldi.
28 yaşındaki Demokratik Kongolu futbolcunun güncel piyasa değerinin 20 milyon Euro'nun üzerinde olduğu, Fenerbahçe cephesi ise olasi bir transferde bonservis bedelini aşağı çekebilmek için çeşitli formüller üzerinde duruyor.
Fenerbahçe Semedo'nun alternatifini buldu!
Fenerbahçe, sezona iyi bir başlangıç yapan ancak yaşadığı sakatlık sonrasında performansı düşüşe geçen ve yolların ayrılması planlanan Nelson Semedo'nun alternatifi İngiltere'de bulundu.
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olan olağanüstü genel seçimde başkan adaylıklarını açıklayan Hakan Safi ve Aziz Yıldırım transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken, sarı-lacivertlilerde sürpriz bir ayrılık ihtimali ortaya çıktı.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Beşiktaş'tan Lucas Stassin hamlesi!
-
9
Galatasaray'da transfer planı: 5 takviye
-
8
Galatasaray'da ayrılık bekleniyor: Kazımcan Karataş
-
7
Samsunspor'a bir yıldız daha: Kusso!
-
6
Ibrahima Konate için dev transfer yarışı!
-
5
Chelsea: "Garnacho'yu ister misiniz?"
-
4
Zeki Çelik, Galatasaray'ın teklifini geri çevirdi
-
3
Galatasaray, Fabian Ruiz için PSG'yi bekliyor
-
2
Noa Lang için açıklama: "Napoli'de kendini kanıtlamalı"
-
1
Bursaspor transferde gümbür gümbür!
- 10:54 Torino'da Emirhan İlkhan kararı
- 10:42 Galatasaray, Can Uzun için Adi Hütter'i bekliyor
- 10:41 Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi!
- 10:27 Hakan Safi'nin hayali Lewandowski
- 10:20 Fenerbahçe Semedo'nun alternatifini buldu!
- 10:18 Rizespor'da Samet Akaydin'a veda kararı
- 10:10 Göztepe'den Arda Okan kararı
- 09:57 Galatasaray, Brandt için frene bastı!
- 09:46 İşte Hakan Safi'nin 2 yerli ve milli yıldızı!
- 09:41 TFF'den Dünya Kupası için radikal karar!
- 09:29 Ramy Bensebaini'ye Galatasaray çağrısı!
- 09:17 Beşiktaş'tan Lucas Stassin hamlesi!
- 09:13 Eyüpspor transferde gaza bastı
- 09:02 Galatasaray'ın orta saha hedefleri
- 09:02 Samsunspor'a bir yıldız daha: Kusso!
- 08:48 Bursaspor transferde gümbür gümbür!
- 08:42 Fenerbahçe'de Serhou Guirassy cepte! Yattara ikna etti
- 08:41 Napoli'den 1. Lig'e transfer!
- 08:37 Galatasaray'dan Sallai için taviz yok!
- 08:32 Burak Yılmaz'a Fransa'dan kanca
- 08:28 Galatasaray'da transfer planı: 5 takviye
- 08:16 Beşiktaş'ta acil eylem planı: Bir ayda üç transfer!
- 08:08 Galatasaray'da ayrılık bekleniyor: Kazımcan Karataş
- 08:03 Beşiktaş'ta 20 milyon euroluk pazarlık: Zuriko Davitashvili
- 07:53 Galatasaray, Fabian Ruiz için PSG'yi bekliyor
- 07:42 İşte Osimhen'in peşindeki takım
- 00:50 Noa Lang için açıklama: "Napoli'de kendini kanıtlamalı"
- 00:36 Basketbolda dev randevu: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes
- 00:32 ABD, Senegal karşısında 3 golle kazandı
- 00:01 Zverev ve Andreeva, Fransa Açık'ta çeyrek finalde
- 23:53 Chelsea: "Garnacho'yu ister misiniz?"
- 23:31 Türkiye - Kuzey Makedonya: Muhtemel 11'ler
- 23:16 Randal Kolo Muani, Juventus'u istiyor!
- 22:54 Milli judoculardan 8 madalya
- 22:48 Hakan Safi: "Ceza bu yüzden değil"
- 22:42 Cagliari'den Semih Kılıçsoy için açıklama!
- 22:18 Real Madrid, Rüdiger'i takımda tutuyor
- 21:45 Aziz Yıldırım'ın stoper hedefi Nathan Ake
- 21:28 Osimhen: "Chelle'nin sözleri abartıldı"
- 21:17 Hakan Safi'den Merih Demiral ve Lewandowski hamlesi!
- 20:55 Hentbolda şampiyon Beşiktaş, kupasına kavuştu
- 20:51 Josko Gvardiol'dan Barcelona yanıtı
- 20:40 Filenin Efeleri, İtalya'ya set vermedi
- 20:35 Ibrahima Konate'den Liverpool'a veda
- 20:28 Goce Sedloski: "Türkiye çok güçlü"
- 20:23 Goran Pandev'den Galatasaray sözleri
- 20:16 Enes Çelik'ten transfer mesajı
- 20:11 Julian Alvarez'den Barcelona baskısı
- 20:05 16 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı'ndan büyük başarı
- 20:03 Göztepe U19, UEFA Gençlik Ligi'nde Türkiye şampiyonu
- 19:47 Cengiz Ünder, genç sporcularla buluştu
- 19:45 Francisco Conceiçao: "Dünyanın en iyilerinden biriyim"
- 19:04 Trabzonspor, transferi tamamlıyor: Sidny Lopes Cabral
- 18:56 Mbappe, 15 golle sezonun takımında yok!
- 18:47 Aziz Yıldırım açıkladı: Geri dönebilirler
- 18:28 Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur!
- 18:24 Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyisi Kvaratskhelia
- 18:06 Aurelien Tchouameni'den Valverde için açıklama!
- 17:59 Göztepe'de kaptan belirsiz
- 17:57 Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da 16. oldu
Chelsea: "Garnacho'yu ister misiniz?"
Randal Kolo Muani, Juventus'u istiyor!
Real Madrid, Rüdiger'i takımda tutuyor
Josko Gvardiol'dan Barcelona yanıtı
Ibrahima Konate'den Liverpool'a veda
Francisco Conceiçao: "Dünyanın en iyilerinden biriyim"
Mbappe, 15 golle sezonun takımında yok!
Aurelien Tchouameni'den Valverde için açıklama!
Sir Alex Ferguson'dan Arsenal'i kızdıracak mesaj!
Zeki Çelik, Galatasaray'ın teklifini geri çevirdi
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|34
|24
|5
|5
|77
|30
|77
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|11
|2
|77
|37
|74
|3
|Trabzonspor
|34
|20
|9
|5
|61
|39
|69
|4
|Beşiktaş
|34
|17
|9
|8
|59
|40
|60
|5
|Başakşehir
|34
|16
|9
|9
|58
|35
|57
|6
|Göztepe
|34
|14
|13
|7
|42
|32
|55
|7
|Samsunspor
|34
|13
|12
|9
|46
|45
|51
|8
|Rizespor
|34
|10
|11
|13
|46
|52
|41
|9
|Konyaspor
|34
|10
|10
|14
|43
|50
|40
|10
|Kocaelispor
|34
|9
|10
|15
|26
|38
|37
|11
|Alanyaspor
|34
|7
|16
|11
|41
|41
|37
|12
|Gaziantep FK
|34
|9
|10
|15
|43
|58
|37
|13
|Kasımpaşa
|34
|8
|11
|15
|33
|49
|35
|14
|Gençlerbirliği
|34
|9
|7
|18
|36
|47
|34
|15
|Eyüpspor
|34
|8
|9
|17
|33
|48
|33
|16
|Antalyaspor
|34
|8
|8
|18
|33
|55
|32
|17
|Kayserispor
|34
|6
|12
|16
|27
|62
|30
|18
|Karagümrük
|34
|8
|6
|20
|31
|54
|30