01 Haziran
Slovakya-Malta
19:00
01 Haziran
Bulgaristan-Karadağ
19:00
01 Haziran
Norveç-İsveç
20:00
01 Haziran
Türkiye-Kuzey Makedonya
20:30
01 Haziran
Avusturya-Tunus
21:45
02 Haziran
Kolombiya-Kosta Rika
02:00

Fenerbahçe Semedo'nun alternatifini buldu!

Fenerbahçe, sezona iyi bir başlangıç yapan ancak yaşadığı sakatlık sonrasında performansı düşüşe geçen ve yolların ayrılması planlanan Nelson Semedo'nun alternatifi İngiltere'de bulundu.

calendar 01 Haziran 2026 10:20 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2026 10:21
Fenerbahçe Semedo'nun alternatifini buldu!
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olan olağanüstü genel seçimde başkan adaylıklarını açıklayan Hakan Safi ve Aziz Yıldırım transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken, sarı-lacivertlilerde sürpriz bir ayrılık ihtimali ortaya çıktı.

Sarı lacivertlilerde yeni sezon öncesi sağ bek hattında önemli değişikliklerin yaşanabilir.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz yaz Wolverhampton'dan bedelsiz olarak kadroya katılan Nelson Semedo'nun geleceği tartışma konusu olurken, deneyimli oyuncuyla yollar ayrılabilir.

Geride kalan sezondaki performansının beklentilerin altında kaldığı konuşulan Semedo için gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak. Özellikle sözleşmesinin son yılına girecek olması nedeniyle yönetimin yaklaşık 5-6 milyon Euro seviyesindeki önerilere sıcak bakabilir.

ALTERNATİF WAN BISSAKA

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'nin sağ bek transferi için dikkat çekici bir ismi gündemine aldı. Sarı-Lacivertliler, West Ham United forması giyen Aaron Wan-Bissaka'nın durumunu yakından takip ediyor.

İngiliz ekibinin küme düşmesinin ardından oyuncunun geleceği belirsiz hale geldi.

28 yaşındaki Demokratik Kongolu futbolcunun güncel piyasa değerinin 20 milyon Euro'nun üzerinde olduğu, Fenerbahçe cephesi ise olasi bir transferde bonservis bedelini aşağı çekebilmek için çeşitli formüller üzerinde duruyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
