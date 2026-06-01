Fenerbahçe Semedo'nun alternatifini buldu!

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olan olağanüstü genel seçimde başkan adaylıklarını açıklayan Hakan Safi ve Aziz Yıldırım transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken, sarı-lacivertlilerde sürpriz bir ayrılık ihtimali ortaya çıktı.



Sarı lacivertlilerde yeni sezon öncesi sağ bek hattında önemli değişikliklerin yaşanabilir.



Fenerbahçe'de geçtiğimiz yaz Wolverhampton'dan bedelsiz olarak kadroya katılan Nelson Semedo'nun geleceği tartışma konusu olurken, deneyimli oyuncuyla yollar ayrılabilir.



Geride kalan sezondaki performansının beklentilerin altında kaldığı konuşulan Semedo için gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak. Özellikle sözleşmesinin son yılına girecek olması nedeniyle yönetimin yaklaşık 5-6 milyon Euro seviyesindeki önerilere sıcak bakabilir.



ALTERNATİF WAN BISSAKA



Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'nin sağ bek transferi için dikkat çekici bir ismi gündemine aldı. Sarı-Lacivertliler, West Ham United forması giyen Aaron Wan-Bissaka'nın durumunu yakından takip ediyor.



İngiliz ekibinin küme düşmesinin ardından oyuncunun geleceği belirsiz hale geldi.



28 yaşındaki Demokratik Kongolu futbolcunun güncel piyasa değerinin 20 milyon Euro'nun üzerinde olduğu, Fenerbahçe cephesi ise olasi bir transferde bonservis bedelini aşağı çekebilmek için çeşitli formüller üzerinde duruyor.



