Galatasaray'da ayrılık bekleniyor: Kazımcan Karataş

Galatasaray, yeni sezonda sol bekteki Ismail Jakobs - Eren Elmalı rekabetini bozmak istemiyor. Bu karar sonrası Kazımcan Karataş'ın yeniden takımdan ayrılması bekleniyor.

calendar 01 Haziran 2026 08:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray forması giyen Kazımcan Karataş, geçen sezonun ikinci yarısında formasını giydiği Başakşehir'deki kiralık sözleşmesini tamamladı ve sarı-kırmızılılara geri döndü. 23 yaşındaki futbolcu, yeni sezon öncesi yeniden takımdan ayrılabilir.

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4.kez şampiyon olan Galatasaray'da transfer çalışmalarının yanı sıra kadro planlamaları da sürüyor. Sarı-kırmızılıların yeni sezon öncesi bazı mevkilerde değişime gitmesi bekleniyor.

SOL BEK AYNI KALACAK

Kadroda bazı mevkilerde değişime gitmesi beklenen Galatasaray'da, sol beke dokunulmayacak. Ismail Jakobs-Eren Elmalı ikilisinden memnun olan teknik direktör Okan Buruk, iki oyuncunun da kalması yönünde rapor vermişti.

Galatasaray teknik heyetinin, yeni sezonda sol bekte Ismail Jakobs ve Eren Elmalı arasında güçlü bir forma rekabeti oluşturmayı hedeflediği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, savunmada yapılacak olası takviyelere rağmen sol bek bölgesinde radikal bir değişiklik düşünmüyor.

KAZIMCAN VEDA EDEBİLİR

Galatasaray'da sol bekteki Eren Elmalı - Ismael Jakobs kararı sonrası forma bulmak isteyen Kazımcan Karataş yeniden takımdan ayrılabilir.

BAŞAKŞEHİR VE SAMSUNSPOR

Başakşehir, geçen sezonun ikinci yarısında kiraladığı 23 yaşındaki sol beki kadrosunda tutmak istiyor. Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım ile ilgilenen Galatasaray, bu transferde Kazımcan Karataş'ı da kullanmayı planlıyor.

Kazımcan Karataş ile Süper Lig ekiplerinden Samsunspor da yakından ilgileniyor.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Galatasaray ve Başakşehir'de toplamda 24 maçta süre bulan Kazımcan Karataş, 4 asist yaptı.

