Noa Lang için açıklama: "Napoli'de kendini kanıtlamalı"

Galatasaray'daki kiralık döneminin ardından Napoli'ye geri dönen Noa Lang için önemli bir açıklama geldi. Hollandalı futbolcunun babası Jeffrey Lang, açıklamada bulundu.

calendar 01 Haziran 2026 00:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın geride bıraktığımız ara transfer döneminde Napoli'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Noa Lang, sezonun bitmesiyle birlikte İtalyan ekibine geri döndü.

Galatasaray, Hollandalı futbolcunun kiralık sözleşmesinde yer alan 30 milyon euro'luk opsiyonunu kullanmadı.

GELECEĞİ BELİRSİZ

İtalyan basınından Il Mattino, geçtiğimiz günlerde, Galatasaray'ın, 26 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili Napoli'den bilgi aldığını duyurdu.

BABASINDAN AÇIKLAMA

Galatasaray'dan Napoli'ye geri dönmesiyle birlikte geleceği belirsizliğini koruyan Noa Lang için babasından açıklama geldi.

Noa Lang'ın babası Jeffrey Lang, "Çok hevesli ve Napoli'de başarılı olmak istiyor. Üstelik onu fazla oynatmayan teknik direktör de (Antonio Conte) artık takımda değil. Şimdi performansıyla kendisini kanıtlamalı." dedi.

GALATASARAY'DA NE YAPTI?

Galatasaray'da 19 maçta süre bulan Noa Lang, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
