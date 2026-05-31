Aziz Yıldırım'ın stoper hedefi Nathan Ake

Aziz Yıldırım'ın futbol komitesi, Manchester City forması giyen Nathan Ake'nin şartlarını sordu.

calendar 31 Mayıs 2026 21:45 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2026 22:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, seçim ile birlikte transfer için de önemli çalışmalar yürütüyor.

Sarı-lacivertlilerde savunmaya takviye gerektiğini dile getiren Aziz Yıldırım'ın listesindeki hedef ortaya çıktı.

Aziz Yıldırım, Manchester City'den Nathan Ake'yi Fenerbahçe'ye kazandırmak istiyor.

ŞARTLAR SORULDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Aziz Yıldırım'ın futbol komitesi, Manchester City forması giyen Nathan Ake'nin şartlarını sordu.

11 MİLYON EURO İSTEDİLER

TRT Spor'da yer alan haberde, Manchester City Sportif Direktörü Hugo Viana, Nathan Ake için Aziz Yıldırım'dan 11 milyon euro talep ettiği bilgisi yer aldı.

Masadaki güncel şartlar:

-8 milyon euro bonservis
-6 milyon euro maaş + bonuslar

DİĞER ALTERNATİF

Fenerbahçe'de diğer alternatif Malang Sarr ile de görüşmeler sürüyor.

32 MAÇTA FORMA GİYDİ

Hollandalı stoper Nathan Ake, geride bıraktığımız sezonda Manchester City'de 32 maçta süre buldu.

Manchester City ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki stoperin, güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
