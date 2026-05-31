Julian Alvarez'den Barcelona baskısı

Julian Alvarez, Barcelona'ya transfer olmak için Atletico Madrid'e baskı yapıyor. Barcelona'nın Arjantinli yıldız için yeni bir teklif yapması bekleniyor.

calendar 31 Mayıs 2026 20:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona, Julian Alvarez için Atletico Madrid'in kapısını yeniden çalabilir.

TYC Sports'ta yer alan habere göre, Alvarez, Barcelona'ya transfer olmak istiyor. Arjantinli yıldız, Barcelona'ya transferi için kulübü Atletico Madrid'e baskı yapıyor.

Barcelona, daha önce Alvarez için Atletico Madrid'e 100 milyon euro teklif etmiş ve bu teklif reddedilmişti. Katalan ekibi, 26 yaşındaki futbolcunun transfer için ısrarının ardından Atletico Madrid'e yeni bir teklif yapabilir.

Atletico Madrid'de geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan Julian Alvarez, 20 gol attı ve 9 asist yaptı.

 

