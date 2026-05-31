Hakan Safi'den Merih Demiral ve Lewandowski hamlesi!

Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, Merih Demiral transferi için milli oyuncunun menajeriyle görüşme gerçekleştirdi. Hakan Safi, Robert Lewandowski'ye de resmi teklif sundu.

calendar 31 Mayıs 2026 21:17 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2026 21:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, seçimle birlikte transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Hakan Safi, Fenerbahçe altyapısından yetişen ve kariyerine Suudi Arabistan'dan Al-Ahli'de devam eden Merih Demiral'ı takıma kazandırmak istiyor.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Hakan Safi, 28 yaşındaki oyuncunun menajeriyle transfer için bir görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe altyapısından yetişen Merih Demiral, daha önce kariyerinde sarı-lacivertli takıma dönme düşüncesi olduğunu dile getirmişti.

Al Ahli'de geride kalan sezonda 32 maçta süre bulan Merih Demiral, 2 gol, 1 asistle skor katkısı da sağladı.

Suud Arabistan ekibi Al Ahli ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden milli oyuncunun, güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.

SANTRFORA LEWANDOWSKI HAMLESİ

Öte yandan Hakan Safi, önemli bir golcü transferi de yapmak istiyor. Barcelona'dan ayrılan Robert Lewandowski, Hakan Safi'nin transfer listesinde yer alıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Hakan Safi, Polonyalı golcü için resmi transfer teklifinde bulundu.

Barcelona'ya veda eden 37 yaşındaki Lewandowski, geride kalan sezonda 46 maçta 19 gol attı ve 4 asist yaptı.

GREENWOOD HAMLESİ

Hakan Safi, Marsilya'dan da Mason Greenwood transferi için girişimlerine devam ediyor. Greenwood ile İtalya'dan da Roma ilgileniyor.

GUIRASSY DE LİSTEDE

Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy de Hakan Safi'nin transfer listesinde yer alıyor. Hakan Safi ve ekibi, 30 yaşındaki golcünün transferi için çalışmalarına devam ediyor.

 

