Milli judoculardan 8 madalya

Milli judocular, Avrupa Kupası'nın Saraybosna ayağında 3'ü altın, 8 madalya kazandı.

calendar 31 Mayıs 2026 22:54
Haber: AA
Türk sporcular, Judo Avrupa Kupası'nın Bosna Hersek'te düzenlenen ayağında 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Başkent Saraybosna'daki organizasyona katılan milli judoculardan Hilmi Mucık (erkekler 66 kilo), Recep Ergin (erkekler +100 kilo) ve Tuana Gülenay (kadılar 78 kilo), podyumun zirvesine çıktı.

Emirhan Karahan (erkekler 60 kilo), Erman Gürgen (erkekler 81 kilo) ve Özlem Yıldız (kadınlar 63 kilo), gümüş madalyanın sahibi oldu.

Emir Selim Arı (erkekler 90 kilo) ve Münir Ertuğ (erkekler +100 kilo) ise bronz madalya elde etti.

Türkiye böylece takım sıralamasının zirvesinde yer aldı.

