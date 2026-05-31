Türkiye - Kuzey Makedonya: Muhtemel 11'ler

Tarih



Maç



Organizasyon



Sonuç



12.10.2023



Hırvatistan-Türkiye



EURO 2024 Elemeleri



0-1



15.10.2023



Türkiye-Letonya



EURO 2024 Elemeleri



4-0



18.11.2023



Almanya-Türkiye



Özel



2-3



21.11.2023



Galler-Türkiye



EURO 2024 Elemeleri



1-1



22.03.2024



Macaristan-Türkiye



Özel



1-0



26.03.2024



Avusturya-Türkiye



Özel



6-1



04.06.2024



İtalya-Türkiye



Özel



0-0



10.06.2024



Polonya-Türkiye



Özel



2-1



18.06.2024



Türkiye-Gürcistan



EURO 2024



3-1



22.06.2024



Türkiye-Portekiz



EURO 2024



0-3



26.06.2024



Çekya-Türkiye



EURO 2024



1-2



02.07.2024



Avusturya-Türkiye



EURO 2024



1-2



06.07.2024



Hollanda-Türkiye



EURO 2024



2-1



06.09.2024



Galler-Türkiye



UEFA Uluslar Ligi



0-0



09.09.2024



Türkiye-İzlanda



UEFA Uluslar Ligi



3-1



11.10.2024



Türkiye-Karadağ



UEFA Uluslar Ligi



1-0



14.10.2024



İzlanda-Türkiye



UEFA Uluslar Ligi



2-4



16.11.2024



Türkiye-Galler



UEFA Uluslar Ligi



0-0



19.11.2024



Karadağ-Türkiye



UEFA Uluslar Ligi



3-1



20.03.2025



Türkiye-Macaristan



UEFA Uluslar Ligi



3-1



23.03.2025



Macaristan-Türkiye



UEFA Uluslar Ligi



0-3



07.06.2025



ABD-Türkiye



Özel



1-2



10.06.2025



Meksika-Türkiye



Özel



1-0



04.09.2025



Gürcistan-Türkiye



2026 Dünya Kupası Elemeleri



2-3



07.09.2025



Türkiye-İspanya



2026 Dünya Kupası Elemeleri



0-6



11.10.2025



Bulgaristan-Türkiye



2026 Dünya Kupası Elemeleri



1-6



14.10.2025



Türkiye-Gürcistan



2026 Dünya Kupası Elemeleri



4-1



15.11.2025



Türkiye-Bulgaristan



2026 Dünya Kupası Elemeleri



2-0



18.11.2025



İspanya-Türkiye



2026 Dünya Kupası Elemeleri



2-2



26.03.2026



Türkiye-Romanya



2026 Dünya Kupası play-off yarı finali



1-0



31.03.2026 Kosova-Türkiye 2026 Dünya Kupası play-off finali 0-1

Tarih Organizasyon Skor 31 Ağustos 1994 Özel maç 2 - 0 30 Ağustos 1995 Özel maç 2 - 1 28 Mart 2001 2002 Dünya Kupası Elemeleri 2 - 1 6 Haziran 2001 2002 Dünya Kupası Elemeleri 3 - 3 12 Ekim 2002 2004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2 - 1 11 Haziran 2003 2004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3 - 2 4 Haziran 2006 Özel maç 0 - 1 6 Haziran 2017 Özel maç 0 - 0

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek.Ay-yıldızlıların Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçı Chobani Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak. Mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.Millilerde karşılaşma öncesinde Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Eskihellaç'ın tedavileri sürüyor. Kaptan Hakan Çalhanoğlu ise takımdan ayrı çalışıyor.Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Aral Şimşir, Deniz Gül.Dimitrievski, Musliu, Velkoski, Zajkov, Jankulov, Alimi, Bardhi, Alioski, Miovski, Eljif Elmas, Rastoder.A Milli Futbol Takımı, 4 yıl 7 ay 23 gün sonra İstanbul Chobani Stadı'nda maça çıkacak.Türkiye, son olarak 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile 8 Ekim 2021'de oynanan ve 1-1 sona eren müsabakada Kadıköy'de boy göstermişti.Ay-yıldızlı ekip, 1696 gün sonra Kadıköy'de sahada yer alacak.Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen 35 kişilik geniş aday kadroda şu oyuncular yer alıyor:Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Braga), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)A Milli Takım, Dünya Kupası öncesi ikinci hazırlık maçında ise 7 Haziran Pazar günü ABD'nin Florida eyaletinde Venezuela ile karşılaşacak.Mücadele, Fort Lauderdale kentindeki maç, Inter Miami FC Stadı'nda TSİ 01.00'de oynanacak.Dünya Kupası'nda ilk grup maçında Avustralya ile karşılaşacak milliler, ABD'deki ana kamp merkezi Arizona Mesa'ya geçecek.026 Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında pazartesi günü İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 650'nci müsabakaya çıkacak.Türkiye, 103 yıllık tarihinde 362'si resmi, 287'si özel toplam 649 maç oynayıp 1'i hükmen 257 galibiyet, 151 beraberlik, 241 yenilgi yaşadı.Ay-yıldızlılar, 279'u deplasmanda, 280'i Türkiye'de, 90'ı tarafsız sahadakimaçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 897 gol attı, kalesinde 926 gol gördü.Bugüne kadar 92 ülke takımıyla karşılaşan milliler, 649 müsabakanın 563'ünü Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 25'ini Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.Milliler, 649 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 32'nci sınavını Kuzey Makedonya karşısında verecek.İtalyan teknik adamla 24'ü resmi, 7'si özel 31 maça çıkan milliler, 18 galibiyet, 8 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 55 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 41 gole engel olamadı.Türkiye ile Kuzey Makedonya, pazartesi günkü hazırlık maçıyla 9'uncu kez karşı karşıya gelecek.Chobani Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.İki ülke A milli futbol takımları, 4'ü Makedonya'da, 3'ü Türkiye'de, 1'i tarafsız sahada, 4'ü resmi, 4'ü özel 8 maç yaptı. Bu karşılaşmaların 5'ini kazanan Türkiye, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.Makedonya'ya 8 maçta 14 gol atan milliler, kalesindeki 9 gole engel olamadı.Milli takım, rakibiyle deplasmandaki 4 maçtan 3'ünü kazanırken kalesinde gördüğü 2 gole, 6 golle karşılık verdi. Ay-yıldızlı ekip, Türkiye'de oynanan 3 maçta ise 2 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı.İki takım arasındaki son karşılaşma 9 sene önce oynandı.Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki milli takımın Üsküp'teki hazırlık maçı, golsüz eşitlikle sona erdi.Not: Tablonun skor bölümünde ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.