Randal Kolo Muani, Juventus'u istiyor!

Juventus, daha önce Paris Saint-Germain'den kiraladığı Randal Kolo Muani'den vazgeçmiyor.



Romano'nun haberine göre, Juventus, Muani transferi için yeniden bir hamlede bulundu.



Randal Kolo Muani, sezonun tamamlanması ve Tottenham ile kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Paris Saint-Germain'e geri döndü. Fransız oyuncu, yeniden Juventus'ta forma giymeye sıcak bakıyor.



Tottenham'da geride kalan sezonda kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde 41 maçta 5 gol attı ve 4 asist yaptı.



