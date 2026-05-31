Chelsea: "Garnacho'yu ister misiniz?"

Chelsea, Alejandro Garnacho ile yollarını ayırmak istiyor. İngiliz ekibi, 21 yaşındaki futbolcuyu başta Napoli olmak üzere kulüplere önerecek.

calendar 31 Mayıs 2026 23:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Chelsea, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Manchester United'dan kadrosuna kattığı Alejandro Garnacho'nun biletini kesti.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Chelsea, 21 yaşındaki futbolcu ile bu yaz yollarını ayırmak istiyor.

YATIRIMI KARŞILAMAK İSTİYOR

İngiliz ekibi, Garnacho için Manchester United'a 46 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Chelsea'nin, transfer sürecinde Garnacho için yaptığı yatırımı karşılamak istediği belirtildi.

KULÜPLERE ÖNERİLECEK

Chelsea, geçtiğimiz sezon Garnacho'yu isteyen Napoli başta olmak üzere genç futbolcuyu kulüplere önermeyi planlıyor.

Chelsea'de 43 maçta süre bulan Arjantinli Garnacho, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.

CHELSEA PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Garnacho'nun, Chelsea ile 2032 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

