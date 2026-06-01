Fenerbahçe'de Serhou Guirassy cepte! Yattara ikna etti

Fenerbahçe'de başkanın kim olacağını seçim belirleyecek ancak golcü şimdiden belli. Her iki adayın da el sıkıştığı Gineli santrfor Serhou Guirassy, kongre sonrası sarı lacivertli olacak.

calendar 01 Haziran 2026 08:42
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Başkanlık seçimi için geri sayımın sürdüğü Fenerbahçe'de golcünün kim olacağı netleşti. 

Hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi, Borussia Dortmund'un 30 yaşındaki yıldızı Serhou Guirassy'le anlaştı.

Aziz Yıldırım'ın Trabzonspor efsanesi İbrahima Yattara'nın desteğiyle Guirassy'ı ikna ettiği öne sürüldü.

Gineli Yattara'nın Fenerbahçe'yi överek vatandaşı Guirassy'nin rotasını Kadıköy'e çevirmesinde etkili olduğu belirtildi. Yattara, çocukluğundan beri tanıdığı Guirassy için, "Bendeki kumaşın aynısı onda da var. Onun büyük bir futbolcu olacağını biliyordum" demişti.

SON SÖZ DORTMUND'UN

Diğer aday Hakan Safi de, Serhou Guirassy'le anlaştıklarını açıkladı. Gineli golcü ile 23 Nisan'da bizzat kendisinin görüştüğünü ifade eden Safi, "Yarın da (bugün) bir araya geleceğiz. Hala Dortmund'un kontratlı oyuncusu. Seçimi kim kazanacaksa gider Guirassy'i getirir. O yüzden onu bu kardeşiniz alacak" sözleriyle başkanlıktan hem de transferden emin konuştu.

Ancak, Fenerbahçe camiası Guirassy için geri sayıma geçse de henüz Dortmund'la yapılmış bir anlaşma yok.Alman devi Gineli golcü için en az 35 milyon euro bonservis talep ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
