Fenerbahçe'de Serhou Guirassy cepte! Yattara ikna etti

Başkanlık seçimi için geri sayımın sürdüğü Fenerbahçe'de golcünün kim olacağı netleşti.



Hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi, Borussia Dortmund'un 30 yaşındaki yıldızı Serhou Guirassy'le anlaştı.



Aziz Yıldırım'ın Trabzonspor efsanesi İbrahima Yattara'nın desteğiyle Guirassy'ı ikna ettiği öne sürüldü.



Gineli Yattara'nın Fenerbahçe'yi överek vatandaşı Guirassy'nin rotasını Kadıköy'e çevirmesinde etkili olduğu belirtildi. Yattara, çocukluğundan beri tanıdığı Guirassy için, "Bendeki kumaşın aynısı onda da var. Onun büyük bir futbolcu olacağını biliyordum" demişti.



SON SÖZ DORTMUND'UN



Diğer aday Hakan Safi de, Serhou Guirassy'le anlaştıklarını açıkladı. Gineli golcü ile 23 Nisan'da bizzat kendisinin görüştüğünü ifade eden Safi, "Yarın da (bugün) bir araya geleceğiz. Hala Dortmund'un kontratlı oyuncusu. Seçimi kim kazanacaksa gider Guirassy'i getirir. O yüzden onu bu kardeşiniz alacak" sözleriyle başkanlıktan hem de transferden emin konuştu.



Ancak, Fenerbahçe camiası Guirassy için geri sayıma geçse de henüz Dortmund'la yapılmış bir anlaşma yok.Alman devi Gineli golcü için en az 35 milyon euro bonservis talep ediyor.



