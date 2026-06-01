Samsunspor'a bir yıldız daha: Kusso!

Yüksel Yıldırım yönetimi taraftarları coşturacak transferlere imza atacak. Sekongo'yu bitiren Samsunspor, Levski Sofya'da forma giyen David Kusso ile anlaşmaya vardı.

calendar 01 Haziran 2026 09:02
Gelecek sezon daha iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Samsunspor, Portekiz 2. Lig ekiplerinden GD Chaves'te oynayan 22 yaşındaki Angolalı kanat oyuncusu David Kusso ile anlaşmaya vardı.

Bonservis bedeli olmayan genç futbolcunun önümüzdeki günlerde Samsun'a gelerek kırmızı-beyazlılarla sözleşme imzalaması bekleniyor. Öte yandan, Bulgaristan'ın köklü kulüplerinden Levski Sofya'nın da David Kusso için devrede olduğu öğrenildi.

ÇOK YÖNLÜ OYUNCU

Hem sağ kanat hem sol bek pozisyonlarında görev yapabilen çok yönlü oyuncu, geçtiğimiz sezon Chaves formasıyla çıktığı 30 resmi maçta 5 gol ve 3 asistlik performansıyla öne çıktı. Chaves'teki sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, yaş ortalamasını 22-24 bandına indirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Sekongo'yu alıyoruz, geleceği çok parlak. David Kusso ile de anlaştık. Samsun'un geleceği parlak" dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
