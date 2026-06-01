Samsunspor'a bir yıldız daha: Kusso!

Gelecek sezon daha iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Samsunspor, Portekiz 2. Lig ekiplerinden GD Chaves'te oynayan 22 yaşındaki Angolalı kanat oyuncusu David Kusso ile anlaşmaya vardı.



Bonservis bedeli olmayan genç futbolcunun önümüzdeki günlerde Samsun'a gelerek kırmızı-beyazlılarla sözleşme imzalaması bekleniyor. Öte yandan, Bulgaristan'ın köklü kulüplerinden Levski Sofya'nın da David Kusso için devrede olduğu öğrenildi.



ÇOK YÖNLÜ OYUNCU



Hem sağ kanat hem sol bek pozisyonlarında görev yapabilen çok yönlü oyuncu, geçtiğimiz sezon Chaves formasıyla çıktığı 30 resmi maçta 5 gol ve 3 asistlik performansıyla öne çıktı. Chaves'teki sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.



Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, yaş ortalamasını 22-24 bandına indirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Sekongo'yu alıyoruz, geleceği çok parlak. David Kusso ile de anlaştık. Samsun'un geleceği parlak" dedi.



