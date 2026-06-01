Galatasaray, Fabian Ruiz için PSG'yi bekliyor

Galatasaray, Paris Saint-Germain'den İspanyol orta saha oyuncusu Fabian Ruiz'i gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, Fransız ekibi sözleşme uzatmazsa 30 yaşındaki orta saha için devreye girecek.

calendar 01 Haziran 2026 07:53
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Devre arasında Bruno Fernandes için nabız yoklayan Galatasaray, yeni sezon planlamasında üst düzey orta saha takviyesine öncelik veriyor.

Manchester United'da kalması kesinleşince Bruno Fernandes defterini kapatan sarı-kırmızılılar, PSG'den Fabian Ruiz'in durumunu yakından takip ediyor.

BİR YIL SÖZLEŞMESİ KALDI

PSG ile üst üste iki sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Fabian Ruiz'in bir yıl sözleşmesi kaldı.

Fransızlar'ın 30 yaşındaki İspanyol orta sahayla yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.

SÖZLEŞME UZATMAZSA...

Fabian Ruiz sözleşmesini uzatmazsa Galatasaray devreye girecek ve şartlarını zorlayacak.

SEZON PERFORMANSI

Paris Saint-Germain'de geride kalan sezonda 34 maçta süre bulan 30 yaşındaki Fabian Ruiz, 2 gol attı ve 5 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
