Galatasaray, Fabian Ruiz için PSG'yi bekliyor

Devre arasında Bruno Fernandes için nabız yoklayan Galatasaray, yeni sezon planlamasında üst düzey orta saha takviyesine öncelik veriyor.
Manchester United'da kalması kesinleşince Bruno Fernandes defterini kapatan sarı-kırmızılılar, PSG'den Fabian Ruiz'in durumunu yakından takip ediyor.
BİR YIL SÖZLEŞMESİ KALDI
PSG ile üst üste iki sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Fabian Ruiz'in bir yıl sözleşmesi kaldı.
Fransızlar'ın 30 yaşındaki İspanyol orta sahayla yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.
SÖZLEŞME UZATMAZSA...
Fabian Ruiz sözleşmesini uzatmazsa Galatasaray devreye girecek ve şartlarını zorlayacak.
SEZON PERFORMANSI
Paris Saint-Germain'de geride kalan sezonda 34 maçta süre bulan 30 yaşındaki Fabian Ruiz, 2 gol attı ve 5 asist yaptı.
