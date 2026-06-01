Beşiktaş'ta 20 milyon euroluk pazarlık: Zuriko Davitashvili

Yeni sezon öncesi sol kanat arayışlarını sürdüren Beşiktaş, uzun süredir gündeminde yer alan Zuriko Davitashvili için yeniden harekete geçti.



Ligue 2'de mücadele eden St.Etienne, üst lige çıkmak için Davitashvili'ye ihtiyacı olduğunu belirtip, futbolcusunu bırakmadı. Fransız ekibi, Ligue 1'e yükselemeyince Davitashvili kariyerinde yeni bir sayfa açmaya karar verdi.



Siyah-beyazlı yönetim, bu durumu fırsat bilerek, uzun süredir takip ettiği Gürcü sol kanat için harekete geçme kararı aldı.



20 MİLYON EURO TALEP



St.Etienne, 12 milyon Euro piyasa değeri olan oyuncuya karşılık 20 milyon Euro talep ediyor. Bu isteği çok bulan Beşiktaş, rakamı makul bir seviyeye çekmeyi hedefliyor.



TROSSARD DA LİSTEDE



Siyah-beyazlı kurmayların bir diğer adayı da Arsenal forması giyen 31 yaşındaki Belçikalı sol kanat Leandro Trossard...



3 TRANSFER AÇILIŞA YETİŞTİRİLECEK



UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan itibaren katılacak olan Beşiktaş, yeni sezon açılışını Haziran ayı sonunda gerçekleştirecek. Siyah beyazlı idareciler, bu süreçte 3 bölgeye öncelik verecek. Kaleci, sol bek ve sol kanat transferleri açılışa yetiştirilecek.



Siyah beyazlılar, sağ kanat, orta saha ve stoper mevkilerine de takviye yapmayı planlıyor.



KULÜP VE MİLLİ TAKIM PERFORMANSI





Davitashvili, St. Etienne formasıyla çıktığı 67 maçta 25 gol atıp 13 asist yaptı. Gürcistan Milli Takımı'nda ise 54 kez görev alırken 7 gole imza attı.



