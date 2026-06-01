 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }

Beşiktaş'ta 20 milyon euroluk pazarlık: Zuriko Davitashvili

Ligue 1 hayalini erteleyen St. Etienne'de ayrılık kararı alan Zuriko Davitashvili için Beşiktaş yeniden devreye girdi. Fransız ekibinin 20 milyon Euro'luk bonservis talebini düşürmeye çalışan siyah-beyazlılar, sol kanat transferini sezon açılışına yetiştirmeyi hedefliyor.

calendar 01 Haziran 2026 08:03
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta 20 milyon euroluk pazarlık: Zuriko Davitashvili
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


Yeni sezon öncesi sol kanat arayışlarını sürdüren Beşiktaş, uzun süredir gündeminde yer alan Zuriko Davitashvili için yeniden harekete geçti. 

Ligue 2'de mücadele eden St.Etienne, üst lige çıkmak için Davitashvili'ye ihtiyacı olduğunu belirtip, futbolcusunu bırakmadı. Fransız ekibi, Ligue 1'e yükselemeyince Davitashvili kariyerinde yeni bir sayfa açmaya karar verdi.

Siyah-beyazlı yönetim, bu durumu fırsat bilerek, uzun süredir takip ettiği Gürcü sol kanat için harekete geçme kararı aldı.

20 MİLYON EURO TALEP

St.Etienne, 12 milyon Euro piyasa değeri olan oyuncuya karşılık 20 milyon Euro talep ediyor. Bu isteği çok bulan Beşiktaş, rakamı makul bir seviyeye çekmeyi hedefliyor.

TROSSARD DA LİSTEDE

Siyah-beyazlı kurmayların bir diğer adayı da Arsenal forması giyen 31 yaşındaki Belçikalı sol kanat Leandro Trossard...

3 TRANSFER AÇILIŞA YETİŞTİRİLECEK

UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan itibaren katılacak olan Beşiktaş, yeni sezon açılışını Haziran ayı sonunda gerçekleştirecek. Siyah beyazlı idareciler, bu süreçte 3 bölgeye öncelik verecek. Kaleci, sol bek ve sol kanat transferleri açılışa yetiştirilecek.

Siyah beyazlılar, sağ kanat, orta saha ve stoper mevkilerine de takviye yapmayı planlıyor.

KULÜP VE MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Davitashvili, St. Etienne formasıyla çıktığı 67 maçta 25 gol atıp 13 asist yaptı. Gürcistan Milli Takımı'nda ise 54 kez görev alırken 7 gole imza attı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.