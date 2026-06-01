Bursaspor transferde gümbür gümbür!

Bursaspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Juergen Elitim ve Toral Bayramov'u kadrosuna katan yeşil-beyazlılar, Bersant Celina ve Charles Pickel'i de yakından takip ediyor.

calendar 01 Haziran 2026 08:48
Haber: Fotomaç
Türk futbolunun köklü ekiplerinden Bursaspor, eski şaşalı günlerine dönme hedefiyle transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Yeşil-beyazlılar, sözleşmeleri sona eren Forvet Muhammet Demir, ön libero Musa Çağran ve Hamza Gür ile yollarını ayırırken; stoper Batuhan Yayıkcı ve sol bek Barış Gök ile sözleşmelerini uzattı.

Kadroya kattığı Juergen Elitim ve Toral Bayramov ile güçlenen Yeşil-beyazlılar, bu sezon iddialı bir takım kurup, 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselmek istiyor.

İKİ YILDIZ DA SICAK BAKIYOR

Başkan Enes Çelik'in "5 yabancı, 2 yerli alacağız" açıklaması doğrultusunda hareket eden yönetim, transfer gündemindeki isimleri yakından takip ediyor.

Bu kapsamda Bursaspor, AIK'in 30 yaşındaki Kosovalı orta sahası Bersant Celina ve İspanya'da forma giyen 29 yaşındaki Demokratik Kongolu ön libero Charles Pickel ile temaslarını yoğunlaştırdı. Her iki oyuncunun da yeşil-beyazlı formaya sıcak baktığı öğrenildi.

Bursaspor yönetimi, yerli takviyeler için de görüşmelerini sürdürüyor.

Bersant Celina

AIK forması ile geçtiğimiz sezon 15 maçta forma giyen Bersant Celina 6 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu. Kosova milli takımında forma giyen 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 31 Temmuz'da sona erecek.

Pickel 26 maçta forma giydi

Espanyol forması ile geçtiğimiz sezon 26 maçta forma giyen ve 1 gol atma başarısı gösteren defansif orta saha olarak dikkat çeken Pickel'in piyasa değeri 2.5 milyon euro. 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
