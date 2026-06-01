Bursaspor transferde gümbür gümbür!

Türk futbolunun köklü ekiplerinden Bursaspor, eski şaşalı günlerine dönme hedefiyle transfer çalışmalarını hızlandırdı.



Yeşil-beyazlılar, sözleşmeleri sona eren Forvet Muhammet Demir, ön libero Musa Çağran ve Hamza Gür ile yollarını ayırırken; stoper Batuhan Yayıkcı ve sol bek Barış Gök ile sözleşmelerini uzattı.



Kadroya kattığı Juergen Elitim ve Toral Bayramov ile güçlenen Yeşil-beyazlılar, bu sezon iddialı bir takım kurup, 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselmek istiyor.



İKİ YILDIZ DA SICAK BAKIYOR



Başkan Enes Çelik'in "5 yabancı, 2 yerli alacağız" açıklaması doğrultusunda hareket eden yönetim, transfer gündemindeki isimleri yakından takip ediyor.



Bu kapsamda Bursaspor, AIK'in 30 yaşındaki Kosovalı orta sahası Bersant Celina ve İspanya'da forma giyen 29 yaşındaki Demokratik Kongolu ön libero Charles Pickel ile temaslarını yoğunlaştırdı. Her iki oyuncunun da yeşil-beyazlı formaya sıcak baktığı öğrenildi.



Bursaspor yönetimi, yerli takviyeler için de görüşmelerini sürdürüyor.



Bersant Celina



AIK forması ile geçtiğimiz sezon 15 maçta forma giyen Bersant Celina 6 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu. Kosova milli takımında forma giyen 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 31 Temmuz'da sona erecek.



Pickel 26 maçta forma giydi



Espanyol forması ile geçtiğimiz sezon 26 maçta forma giyen ve 1 gol atma başarısı gösteren defansif orta saha olarak dikkat çeken Pickel'in piyasa değeri 2.5 milyon euro. 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.



