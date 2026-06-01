 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }

Napoli'den 1. Lig'e transfer!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer, Napoli forması da giyen deneyimli orta saha Diego Demme'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

calendar 01 Haziran 2026 08:41
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: AA
Napoli'den 1. Lig'e transfer!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News
Sarıyer, geçtiğimiz sezon Hertha Berlin forması giyen Almanya Milli Takım oyuncusu Diego Demme için resmi teklif yaptığı iddia edildi.

34 yaşındaki tecrübeli oyuncu Demme'nin Hertha Berlin'le sözleşmesi sezon sonunda sona ererken, İstanbul ekibinin yöneticilerinin Alman futbolcuyla doğrudan görüştüğü ve kararını beklediği öne sürüldü.

Hertha Berlin'de bu sezon 13 maçta forma giyen Demme, gol ve asist katkısı sağlayamamıştı.

Kariyerinde Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi tecrübesi bulunan yıldız oyuncunun, Sarıyer'in teklifine olumlu yanıt verip vermeyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.