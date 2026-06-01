Napoli'den 1. Lig'e transfer!

Sarıyer, geçtiğimiz sezon Hertha Berlin forması giyen Almanya Milli Takım oyuncusu Diego Demme için resmi teklif yaptığı iddia edildi.



34 yaşındaki tecrübeli oyuncu Demme'nin Hertha Berlin'le sözleşmesi sezon sonunda sona ererken, İstanbul ekibinin yöneticilerinin Alman futbolcuyla doğrudan görüştüğü ve kararını beklediği öne sürüldü.



Hertha Berlin'de bu sezon 13 maçta forma giyen Demme, gol ve asist katkısı sağlayamamıştı.



Kariyerinde Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi tecrübesi bulunan yıldız oyuncunun, Sarıyer'in teklifine olumlu yanıt verip vermeyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.



