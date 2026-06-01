Beşiktaş'tan Lucas Stassin hamlesi!

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen bir yandan teknik direktör arayışlarını sürdürürken, diğer taraftan eksik olan bölgelere takviye yapmak için yoğun mesai harcıyor.



56 yaşındaki futbol adamı, gelecek vaat eden ve potansiyeli yüksek olan Belçikalı golcü Lucas Stassin'i transfer listesine ekledi. Özen, Saint Etienne'de forma giyen 21 yaşındaki futbolcunun KVC Westerlo dönemindeki gelişimini en yakından bilen Westerlo'nun İkinci Başkanı Hasan Çetinkaya'ya telefon açtı.



DÜĞMEYE BASTI



Genç oyuncunun karakteri ve saha içi disiplini hakkında detaylı rapor isteyen Özen'e, Çetinkaya'dan yeşil ışık geldi.



Hasan Çetinkaya'nın onayının ardından Önder Özen, scout ekibinden gelen olumlu raporları da birleştirerek yönetimden bütçe talep etti ve transfer için düğmeye bastı. Siyah-beyazlı kurmayların, Lucas Stassin için satın alma opsiyonlu kiralama ve sonraki satıştan pay içeren bonservis paketiyle Saint Etienne kulübünün kapısını çalacağı aktarıldı.



11 KEZ AĞLARI SALLADI



21 yaşındaki Belçikalı golcü, Ligue 2'de (Fransa 2'nci Ligi) son derece başarılı bir sezon geçirirken, attığı gollerle otoritelerden tam not aldı. Ligue 2'de geçen sezon 31 karşılaşmada süre alan Lucas Stassin, 11 kez ağları havalandırdı. 8 de gol pası veren genç forvet, toplamda 19 gole doğrudan etki etti.



PROJEYE SICAK BAKIYOR



Stassin'in forma giydiği Saint-Etienne, playout finalinde Nice'e 4-1 yenilerek Ligue 1'e çıkma şansını kaybetti. Ligue 1 hayalleri suya düşen ve ciddi bir ekonomik dar boğaza girmesi beklenen Fransız kulübü, 2024 yazında 10 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı genç yıldızı elinde tutmakta zorlanacak. Alt ligde oynamak istemeyen Stassin'in Beşiktaş projesine ve Avrupa kupaları hedefine sıcak baktığı belirtiliyor.



