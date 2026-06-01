Göztepe'den Arda Okan kararı

Göztepe'nin genç ve başarılı futbolcusu Arda Okan Kurtulan'ın çok önemli bir teklif gelmediği sürece takımda kalacağı öğrenildi.



Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'un oyuncudan vazgeçmediği ve gelecek sezon kadroda Arda Okan'ın önemli bir yere sahip olacağı kaydedildi.



Galatasaray, Fenerbahçe,, Beşiktaş ve birçok kulübün Arda Okan için kapıyı çaldığı öğrenilirken, tekliflerin tatmin etmediği kaydedildi.



Göztepe, 23 yaşındaki oyuncusu için 15 milyon euro'nun altındaki teklifleri kabul etmeyi düşünmüyor.



İzmir ekibinde geride kalan sezonda 32 maçta süre bulan Arda Okan Kurtulan, 4 gol attı ve 3 asist yaptı.



