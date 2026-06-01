01 Haziran
Slovakya-Malta
19:00
01 Haziran
Bulgaristan-Karadağ
19:00
01 Haziran
Norveç-İsveç
20:00
01 Haziran
Türkiye-Kuzey Makedonya
20:30
01 Haziran
Avusturya-Tunus
21:45
02 Haziran
Kolombiya-Kosta Rika
02:00

Rizespor'da Samet Akaydin'a veda kararı

Rizespor, sözleşmeleri biten Casper Hojer ve Samet Akaydin'a yeni sözleşme teklif etmeyi planlamıyor.

01 Haziran 2026 10:18
Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Çaykur Rizespor'da, sözleşmeleri sona eren tecrübeli isimler Casper Hojer ve Samet Akaydın ile yeni sözleşme teklif edilmeyeceği oyuncuların takımdan ayrılacağı yönündeki değerlendirmeler güç kazandı.

Yeşil-mavili formayı son üç sezondur giyen ve kaptanlık görevini üstlenen 31 yaşındaki Hojer'in sözleşmesi sezon sonunda tamamlandı. Aynı şekilde 32 yaşındaki milli stoper Samet Akaydın'ın da sözleşmesi sona erdi.
Recep Uçar'ın gençleşme hedefi doğrultusunda her iki oyuncunun da yeni sezon planlamasında yer almadığı yönünde kulis bilgileri konuşulmaya başlandı.

GENÇ OYUNCULARA YÖNELİM

Recep Uçar, yaptığı açıklamada hem sahada mücadele eden hem de kulübe ekonomik değer kazandırabilecek genç oyunculara yönelmek istediklerini belirtmişti. Tecrübeli teknik adam, Türkiye'nin "yabancı oyuncu çöplüğüne" dönüşmemesi gerektiğini ifade ederek genç yeteneklerin keşfedilip geliştirilmesinin önemine dikkat çekmişti.
Bu doğrultuda Rizespor'un yeni sezonda yaş ortalamasını düşürecek transferlere ağırlık vermesi bekleniyor.

TRANSFER HAREKETLİLİĞİ BAŞLAYACAK

Çaykur Rizespor'da olağanüstü genel kurul sürecinin tamamlanmasının ardından yeni yönetimin şekillenmesi ve Recep Uçar'ın hazırladığı raporun değerlendirilmesiyle transfer çalışmalarının hız kazanması bekleniyor.

Yeşil-mavili ekipte özellikle stoper, orta saha, kanat ve forvet bölgelerine yönelik takviyelerin gündemde olduğu öğrenilirken, genç ve gelişime açık oyuncuların transfer listesinin üst sıralarında yer aldığı ifade ediliyor. [Rizedeyiz]

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
