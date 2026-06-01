Rizespor'da Samet Akaydin'a veda kararı

Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Çaykur Rizespor'da, sözleşmeleri sona eren tecrübeli isimler Casper Hojer ve Samet Akaydın ile yeni sözleşme teklif edilmeyeceği oyuncuların takımdan ayrılacağı yönündeki değerlendirmeler güç kazandı.



Yeşil-mavili formayı son üç sezondur giyen ve kaptanlık görevini üstlenen 31 yaşındaki Hojer'in sözleşmesi sezon sonunda tamamlandı. Aynı şekilde 32 yaşındaki milli stoper Samet Akaydın'ın da sözleşmesi sona erdi.

Recep Uçar'ın gençleşme hedefi doğrultusunda her iki oyuncunun da yeni sezon planlamasında yer almadığı yönünde kulis bilgileri konuşulmaya başlandı.



GENÇ OYUNCULARA YÖNELİM



Recep Uçar, yaptığı açıklamada hem sahada mücadele eden hem de kulübe ekonomik değer kazandırabilecek genç oyunculara yönelmek istediklerini belirtmişti. Tecrübeli teknik adam, Türkiye'nin "yabancı oyuncu çöplüğüne" dönüşmemesi gerektiğini ifade ederek genç yeteneklerin keşfedilip geliştirilmesinin önemine dikkat çekmişti.

Bu doğrultuda Rizespor'un yeni sezonda yaş ortalamasını düşürecek transferlere ağırlık vermesi bekleniyor.



TRANSFER HAREKETLİLİĞİ BAŞLAYACAK



Çaykur Rizespor'da olağanüstü genel kurul sürecinin tamamlanmasının ardından yeni yönetimin şekillenmesi ve Recep Uçar'ın hazırladığı raporun değerlendirilmesiyle transfer çalışmalarının hız kazanması bekleniyor.



Yeşil-mavili ekipte özellikle stoper, orta saha, kanat ve forvet bölgelerine yönelik takviyelerin gündemde olduğu öğrenilirken, genç ve gelişime açık oyuncuların transfer listesinin üst sıralarında yer aldığı ifade ediliyor. [Rizedeyiz]



