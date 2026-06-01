Türkiye - Kuzey Makedonya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala A Milli Takım ilk hazırlık maçına çıkıyor. Milliler, İstanbul'da oynanacak özel maçta Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Bu maçın ardından A Milli Takım, ikinci hazırlık maçında Venezuela ile ABD'de karşılaşacak. Peki Dünya Kupası öncesinde oynanacak Türkiye-Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, 4 yıl 7 ay 23 gün sonra İstanbul Chobani Stadı'nda maça çıkacak.

Türkiye, son olarak 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile 8 Ekim 2021'de oynanan ve 1-1 sona eren müsabakada Kadıköy'de boy göstermişti.

Ay-yıldızlı ekip, 1696 gün sonra Kadıköy'de sahada yer alacak.

Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen 35 kişilik geniş aday kadroda şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Braga), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)

2026 Dünya Kupası'nda A Milli Takım, Kuzey Makedonya ile 1 Haziran Pazartesi günü karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlıların Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçı Chobani Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.

Türkiye-Kuzey Makedonya maçı ATV'den canlı olarak yayınlanacak.