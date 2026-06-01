Lille'de Davide Ancelotti dönemi

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, yeni teknik direktörünü resmen duyurdu.



Lille, teknik direktörlük görevine Carlo Ancelotti'nin oğlu Davide Ancelotti'nin getirildiğini duyurdu.



Lille, İtalyan teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.



Davide Ancelotti, Botafogo'nun ardından kariyerinde ikinci kez teknik direktör olarak görev yapacak.



36 yaşındaki Davide Ancelotti, daha önce Botafogo dışında babası Carlo Ancelotti'nin teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak [Bayern Münih, Napoli, Everton, Real Madrid, Brezilya] yer almıştı.



