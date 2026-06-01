01 Haziran
Slovakya-Malta
19:00
01 Haziran
Bulgaristan-Karadağ
19:00
01 Haziran
Norveç-İsveç
20:00
01 Haziran
Türkiye-Kuzey Makedonya
20:30
01 Haziran
Avusturya-Tunus
21:45
02 Haziran
Kolombiya-Kosta Rika
02:00

Cavaliers, James Harden ile yeni sözleşme konusunda iyimser

Cleveland Cavaliers'ın yaz döneminde James Harden ile yeni bir sözleşme imzalama konusunda oldukça iyimser olduğu bildirildi.

calendar 01 Haziran 2026 13:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Cleveland Cavaliers'ın yaz döneminde James Harden ile yeni bir sözleşme imzalama konusunda oldukça iyimser olduğu bildirildi.

Marc Stein ve Jake Fischer'ın haberine göre tarafların çok yıllı bir kontrat üzerinde anlaşması bekleniyor.

Anlaşmanın yıllık yaklaşık 30 milyon dolar değerinde olacağı ifade edildi.

Harden'ın da kariyerine Cavaliers formasıyla devam etme isteğini organizasyona ilettiği aktarıldı.

Öte yandan Cleveland'ın yaz döneminde ortaya çıkabilecek Giannis Antetokounmpo takas senaryolarına dahil olmasının da beklenmediği kaydedildi.

Bunun temel nedeninin ise Cavaliers yönetiminin Evan Mobley'i herhangi bir takasta kullanmaya sıcak bakmaması olduğu belirtildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
