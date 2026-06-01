01 Haziran
Slovakya-Malta
19:00
01 Haziran
Bulgaristan-Karadağ
19:00
01 Haziran
Norveç-İsveç
20:00
01 Haziran
Türkiye-Kuzey Makedonya
20:30
01 Haziran
Avusturya-Tunus
21:45
02 Haziran
Kolombiya-Kosta Rika
02:00

Los Angeles Lakers, Lu Dort'u gözüne kestirdi

Los Angeles Lakers'ın yaz döneminde Luka Doncic'in etrafına daha güçlü savunmacılar yerleştirmeyi hedeflediği ve Oklahoma City Thunder'ın yıldız savunmacısı Lu Dort'un önemli transfer hedeflerinden biri olduğu öne sürüldü.

NBA çevrelerinden bir Batı Konferansı yöneticisi, Heavy Sports'tan Sean Deveney'e yaptığı açıklamada Dort'un Lakers için ideal bir parça olacağını söyledi.

"Lakers olsaydınız bu oyuncuların peşine düşmek zorunda kalırdınız. Lu Dort gelip çevre savunmanızı tamamen değiştirebilecek bir isim," diyen yönetici sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onu alma şansınız varsa mutlaka almalısınız. Bu yıllardır Lakers'ın problemi oldu. Elinizde Luka varsa etrafını 3-and-D oyuncularla doldurmanız gerekir ve Dort bu konuda farklı bir seviyede."

27 yaşındaki Dort geçtiğimiz sezon NBA All-Defensive First Team'e seçilmiş ve Thunder'ın şampiyonluk yolculuğunda önemli rol oynamıştı.

Kendi geleceğiyle ilgili konuşan Dort ise Oklahoma City'de kalma isteğini açıkça dile getirdi.

"Sam Presti'nin benim için bugüne kadar yaptığı her şey için minnettarım. Açıkçası burada kalmak istiyorum," diyen Kanadalı oyuncu şunları söyledi:

"Bu organizasyon ve bu şehir beni hem insan hem de oyuncu olarak şekillendirdi. Elbette bu konuyla ilgili görüşmeler yapılacaktır."

Dort, 2025-26 normal sezonunda maç başına 8.3 sayı ve 3.6 ribaund ortalamaları yakaladı.

Playofflarda ise Oklahoma City'nin oynadığı 15 maçın tamamına ilk beşte başlayarak 5.5 sayı ve 2.7 ribaund ortalamaları üretti.

2019 yılında Thunder'a katılan Dort, o tarihten bu yana 432 normal sezon karşılaşmasına çıkarken NBA'in en elit çevre savunmacılarından biri olarak kabul edilmeye başlandı.

Öte yandan Lakers'ın yalnızca kanat rotasyonunu değil, aynı zamanda ilk beş seviyesinde bir pivot transferini de öncelikleri arasına aldığı belirtiliyor.

Los Angeles'ın elinde 2031 ve 2033 yıllarına ait ilk tur draft hakları ile birlikte 2026 NBA Draftı'nın 25. sıra seçimi gibi önemli takas kozları bulunuyor.

Lakers, geçtiğimiz sezonu Batı Konferansı'nı dördüncü sırada tamamlayarak bitirmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
