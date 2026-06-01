Los Angeles Lakers, Lu Dort'u gözüne kestirdi

Los Angeles Lakers'ın yaz döneminde Luka Doncic'in etrafına daha güçlü savunmacılar yerleştirmeyi hedeflediği ve Oklahoma City Thunder'ın yıldız savunmacısı Lu Dort'un önemli transfer hedeflerinden biri olduğu öne sürüldü.



NBA çevrelerinden bir Batı Konferansı yöneticisi, Heavy Sports'tan Sean Deveney'e yaptığı açıklamada Dort'un Lakers için ideal bir parça olacağını söyledi.



"Lakers olsaydınız bu oyuncuların peşine düşmek zorunda kalırdınız. Lu Dort gelip çevre savunmanızı tamamen değiştirebilecek bir isim," diyen yönetici sözlerini şöyle sürdürdü:



"Onu alma şansınız varsa mutlaka almalısınız. Bu yıllardır Lakers'ın problemi oldu. Elinizde Luka varsa etrafını 3-and-D oyuncularla doldurmanız gerekir ve Dort bu konuda farklı bir seviyede."



27 yaşındaki Dort geçtiğimiz sezon NBA All-Defensive First Team'e seçilmiş ve Thunder'ın şampiyonluk yolculuğunda önemli rol oynamıştı.



Kendi geleceğiyle ilgili konuşan Dort ise Oklahoma City'de kalma isteğini açıkça dile getirdi.



"Sam Presti'nin benim için bugüne kadar yaptığı her şey için minnettarım. Açıkçası burada kalmak istiyorum," diyen Kanadalı oyuncu şunları söyledi:



"Bu organizasyon ve bu şehir beni hem insan hem de oyuncu olarak şekillendirdi. Elbette bu konuyla ilgili görüşmeler yapılacaktır."



Dort, 2025-26 normal sezonunda maç başına 8.3 sayı ve 3.6 ribaund ortalamaları yakaladı.



Playofflarda ise Oklahoma City'nin oynadığı 15 maçın tamamına ilk beşte başlayarak 5.5 sayı ve 2.7 ribaund ortalamaları üretti.



2019 yılında Thunder'a katılan Dort, o tarihten bu yana 432 normal sezon karşılaşmasına çıkarken NBA'in en elit çevre savunmacılarından biri olarak kabul edilmeye başlandı.



Öte yandan Lakers'ın yalnızca kanat rotasyonunu değil, aynı zamanda ilk beş seviyesinde bir pivot transferini de öncelikleri arasına aldığı belirtiliyor.



Los Angeles'ın elinde 2031 ve 2033 yıllarına ait ilk tur draft hakları ile birlikte 2026 NBA Draftı'nın 25. sıra seçimi gibi önemli takas kozları bulunuyor.



Lakers, geçtiğimiz sezonu Batı Konferansı'nı dördüncü sırada tamamlayarak bitirmişti.



