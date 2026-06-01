 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
01 Haziran
Slovakya-Malta
19:00
01 Haziran
Bulgaristan-Karadağ
19:00
01 Haziran
Norveç-İsveç
20:00
01 Haziran
Türkiye-Kuzey Makedonya
20:30
01 Haziran
Avusturya-Tunus
21:45
02 Haziran
Kolombiya-Kosta Rika
02:00

Trabzonspor'un yerli planı: İbrahim Kaya

Trabzonspor, 10+4 kuralını göz önünde tutarak yerli transfer hamlesine önem veriyor. Bordo-mavililer bu kapsamda Alanyaspor'un 25 yaşındaki ofansif orta sahası İbrahim Kaya'yı kadrosuna katmak istiyor.

calendar 01 Haziran 2026 11:46
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'un yerli planı: İbrahim Kaya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


Trabzonspor gelecek sezon uygulanacak olan 10+4 kuralına uygun bir transfer politikası hazırlıyor.

Gelecek sezon yabancı oyuncu kadar yerli oyuncular da transfer etmeyi planlayan Karadeniz devi, hemen her bölgede yerli bir alternatif oluşturmak istiyor. Bordo-mavili takımın bu planlama doğrultusunda gündemine aldığı isim ise Alanyaspor'dan İbrahim Kaya oldu.

Asıl mevkii "10 numara" (ofansif orta saha) olan 1.84 boyundaki yıldız futbolcu, ihtiyaç halinde sağ ve sol kanatlarda da görev yapabiliyor.

ALANYASPOR'LA GÖRÜŞME OLACAK

25 yaşındaki İbrahim Kaya'nın Alanyaspor ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bordo-mavili yönetimin İbrahim'in güncel durumunu ve maliyetini yakından takip ettiği, teknik heyetin vereceği nihai rapor doğrultusunda Akdeniz ekibiyle resmi temasların başlayacağı ifade ediliyor.

İbrahim Kaya geride kalan sezonda 37 resmi maçta 6 gol 2 asistlik katkı sağlamayı başardı. Genç yıldızın maliyetinin yüksek olmaması durumunda bu transferin gerçekleşme ihtimalinin bulunduğu ifade edildi.

OFSPOR'DA KİRALIK OYNADI

Alanyaspor formasıyla geride bıraktığımız sezonda başarılı bir görüntü sergileyen İbrahim Kaya, Trabzon'a yabancı değil. Kariyerinin ilk yıllarında 2021-2022 sezonunda Ofspor'da kiralık oynayan İbrahim, 23 maçta 3 gol atmıştı. Kasımpaşa ve İstanbulspor altyapısından yetişen 25 yaşındaki orta saha, iki ayağını da çok iyi kullanıyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.