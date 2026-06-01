Trabzonspor'da yeni rota: Emircan Gürlük

2023-24 sezonunun başında 1.2 milyon Euro karşılığında Altınordu'dan Rusya Ligi takımlarından Orenburg'a giden 22 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi bitiyor.
Bu sezon çıktığı 28 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergileyen Emircan, her iki kenarda görev yapıyor.
Süper Lig'den farklı kulüplerle de adı anılan Emircan konusunda teknik direktör Fatih Tekke'nin kesin kararına göre yönetim harekete geçecek.
Bu sezon çıktığı 28 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergileyen Emircan, her iki kenarda görev yapıyor.
Süper Lig'den farklı kulüplerle de adı anılan Emircan konusunda teknik direktör Fatih Tekke'nin kesin kararına göre yönetim harekete geçecek.