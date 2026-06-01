Diego Carlos'un geleceği için mesaj

Como'nun sportif direktörü Carlalberto Ludi, Fenerbahçe'den kiralanan Diego Carlos'un sarı-lacivertlilere geri döndüğünü ve Brezilyalı futbolcunun durumunu takip etmeye devam ettiklerini söyledi.

Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
İtalya Serie A'yı 4. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi bileti alan Como'da transfere dair açıklama geldi.

İtalyan ekibinin sportif direktörü Carlalberto Ludi, transfere dair mesaj verdi ve Fenerbahçe'den kiralanan Diego Carlos için de konuştu.

"Pirola, Diego Carlos'un yerini alabilir mi?" sorusuna cevap veren Carlalberto Ludi, şu sözleri kullandı:

"İyi bir oyuncu, onu uzun zamandır tanıyoruz ancak şu anda isimler oldukça göreceli. Teknik açıdan olumlu bir değerlendirme yapabilirim ama şu anda herhangi bir görüşme yok.

Fenerbahçe'ye geri dönen Diego Carlos'un durumunu takip ediyoruz. Kempf ile yeni sözleşme için görüşüyoruz. Transfer piyasasına girmeden önce iç durumları netleştirmek istiyoruz."

COMO'DA NE YAPTI?

33 yaşındaki Diego Carlos, Fenerbahçe'den kiralık gittiği Como'da 31 maçta süre buldu. Brezilyalı stoper, bu maçlarda 1 gol, 1 asist ile skor katkısı da verdi.

FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ

Bonservisinin bulunduğu Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Diego Carlos'un, güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

