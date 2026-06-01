Paris Saint-Germain: Burada sınır yok!

Cumartesi gecesi Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna yeniden kavuşmasının ardından L'Équipe'in manşetinde hiçbir mütevazılık ya da sahte alçakgönüllülük izi yoktu. Efsanevi. Tarihi. En üst düzey. Evet. Peki, gerçekten öyle mi?Adil olmak gerekirse, zafer anında şampiyon takımınızı tüm şampiyonların şampiyonu olarak görmemek, hayal kırıklığı yaratan bir şekilde Parisli olmama durumudur. İnsanlara istediklerini verin. Hit şarkıları çalın. Kimse kibar bir Parisli garsona ihtiyaç duymaz. Kimse saçına hiç özen göstermeyen, şık olmayan bir Parisli emlakçı ya da kendisini Dünya gezegeninden ayrılan son geminin VIP bekleme salonu sanan bir Parisli bistro görmek istemez. Belki de köşeyi dönünce daha küçümseyici başka bir yer vardır.Bu durumda Paris'in istisnai konumu tamamen haklıdır. Luis Enrique, Vitinha ve Nasser al-Khelaifi'nin PSG'si, olağanüstü iyi ve izlemesi büyük keyif veren bir takıma dönüşmüştür. Arsenal'i mağlup etme şekilleri de bunu daha da pekiştiriyor. Mikel Arteta'nın taktikleri Budapeşte'de işe yaradı. PSG, normal seviyesinin altında oynadı ve o sağlam kırmızı savunma duvarını aşmak için uğraşırken zaman zaman gözle görülür şekilde yorgun düştü.Ancak yine de mücadeleyi sürdürmenin ve ince ayrıntılarla galip gelmenin bir yolunu buldular. Geçen yıl Münih'te Inter'i 5-0 yendikleri maçta, şampanya patlatacak kadar muhteşem bir futbol izledik. Bu, farklı bir tür şampiyonluk kalitesiydi.Ayrıca tarih bize Avrupa Kupası'nı savunmanın çok zor olduğunu söylüyor. Gerçi bu tarihsel zorluk derecesi, sekiz yorucu ay boyunca her cephede zorlanarak aynı anda ulusal ligi de kazanmaya çalıştığınız varsayımına dayanıyor.Burada durumun böyle olmadığı çok açık. Efsanevi bir statü atfetmeye başlamadan önce, bu başarının gerçek doğasını kabul etmekte fayda var. Esasen PSG, iki yıl üst üste Şubat'tan Mayıs'a kadar dokuz önemli maçı kazanmayı başardı; bu başarıda, tamamen o bahar mini sezonuna odaklanmış bir takım, bir program ve her zaman destek veren bir yönetim vardı.L'Équipe'in bir başka manşeti durumu daha iyi özetliyor gibiydi. "." (İşte şimdi oldu. İşte Avrupa futbolunun hak ettiği şampiyonlar bunlar: güzel, ustaca, karmaşık ve aynı zamanda aldatıcı. Bu, üstün bir dünya için elit bir performans ve zirveye giden daha geleneksel yolu başarıyla altüst eden bir model.İdeal olarak, 70 yıl önce L'Équipe'in kendisi tarafından ilk kez tasarlanan şekliyle bir Avrupa şampiyonu takım, kendi liginin güçlü yanlarını yansıtmalı ve bu zorlu sınavdan, şu anda bu sistemin neden en iyisi olduğunu Avrupa'nın geri kalanına göstermeye hazır olarak çıkmalıdır.Bunun yerine, kendi ligi atlanmıştır. Mevcut PSG, Ligue 1 hakkında hiçbir şey ifade etmiyor, kendi hırsı ve gücü hakkında her şeyi ifade ediyor. Nuno Mendes ve Marquinhos, bu sezon Ligue 1'de oynadıklarından daha fazla dakikayı Şampiyonlar Ligi'nde oynadılar. Ousmane Dembélé, 34 Ligue 1 maçının 11'inde ilk 11'de başladı ve Noel'den sonra temelde hafta ortası oyuncusu haline geldi, o tarihlerde zirveye ulaştı. Bu gerçekten bir Ballon d'Or'u hak ediyor mu? Peki ya yarım Ballon d'Or?Burada, lüks bir mal olarak yeniden şekillendirilmiş bir futbol takımı var; sadece bazı seçkin özel havaalanı süitlerinde kadife ipin arkasında bulunabilecek türden bir üst sınıf ürün. Buradaki tek zorluğun Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak olduğu; Katar devletinin iradesi, net ve uygulanabilir planı, esasen hazırlık niteliğindeki iç saha maçları göz önüne alındığında, bu gerçekten gerçekleştiğinde hayranlık duygularımızı biraz dizginlemeliyiz.Bu tabii ki PSG için haksızlık. En bariz şekilde, Luis Enrique'nin "PSG 2.0"u yaratmadaki başarılarını göz ardı ediyor; bu, öncesindeki şöhret makinesiyle kıyaslanamayacak kadar azim, odaklanma ve taktiksel tutarlılığın bir örneği.O zamanki PSG: Neymar, saf altın melon şapka ve çinçilla kürk çorapları giymiş, kişisel çatı katı diskosunda bir kar leoparı üzerinde geziniyor.Şimdiki PSG: Vitinha, motor odasında pompaları ve dişlileri çeviren bir denizaltı kaptanı gibi, topu özenle döndürüyor; topu sevdiği kadar çalışmayı da seven bir takımın şefi.Cumartesi gecesinin yaratıcı lideri, süper yeteneği daldaki bir sincap gibi mükemmel bir dengeyle dönüp durma becerisi olan Desire Doue idi. O, yeni bir tür elit futbolcuyu temsil ediyor: detay meraklısı, özel aşçı hayranı, enerji seviyesini artırmak için zamanlanmış şekerlemeler yapan bir uyku öğrencisi. Bu, bir haftalık gecec aleminden sonra antrenmana gelmekten kesinlikle bir adım öte.Luis Enrique, yönetim tarafından yetkilendirildi ve taktiksel yapıyı tamamen oturtmayı başardı. Bu PSG, Pep tarzı top hakimiyeti ile Klopp'un zirvedeki Liverpool'unun doğrudan hücum enerjisinin bir karışımı gibi oynuyor. Antrenman yöntemleri yenilikçi ve veri ağırlıklı; "sürükleyici video simülatörü", bireysel USB belleklerdeki taktik notlar ve Pavlovcu görselleştirme atmosferi yaratmak için stadyum gürültüsünü yayan antrenman sahası hoparlörlerinden söz ediliyor.Bu dönüşümün bu kadar hızlı gerçekleşmesi hem şaşırtıcı hem de hiç de şaşırtıcı değildi. Katar'ın nihayet çok iyi bir teknik direktörü dinleyerek propaganda projesini gerçekten işe yarar hale getirebileceğini kim tahmin edebilirdi ki?Gerçek şu ki, PSG her zaman bu kadar iyi olmalıydı. Burada sınır yok. Başarılı olmak için, ekonomik açıdan mantıksız bir finansman modeline sahip, tek bir şehre bağlı bir petrol projesinin göz alıcı oyuncağı olmak zorunda değilsiniz. Ama bunun bir zararı da yok.Bu bağlamda, PSG'nin artık Avrupa futbolunun iyi adamları, safkanlar, ateşin koruyucuları olarak görülmesi anlamlıdır; sadece iyi değil, gerçekten iyi. Çoğu tarafsız taraftar Budapeşte'de onları desteklemiş görünüyor; bu, (olağanüstü yetenek zenginliğine dayanan) baştan çıkarıcı, estetik açıdan hoş bir oyun stilinin kanıtıdır.Burada bir başka çelişki daha var, çünkü PSG pek çok gerçek spor erdemini de bünyesinde barındırıyor. Bu sezon ilk 11'in ortalama yaşı 24. Altı akademi oyuncusu profesyonel ligde ilk kez forma giydi. PSG'nin Fransa milli takımında beş oyuncusu bulunuyor. Ayrıca, ürün satışı konusunda da olağanüstü başarılılar; "Rouge & bleu evrenini" canlandırıyor, şık küçük salonlar, pop-up mağazalar ve kültürel etkinlikler düzenliyorlar. Örneğin, şu anda Los Angeles ve New York'ta "spor, müzik, moda, sanat ve gastronomiyi birleştiren sürükleyici deneyimler" sunan "gibi.İmaj yaratma ve kültürel projenin enerjisi, Parisli orta saha oyuncuları kadar nefes kesici. Ve bir bakıma PSG, Paris'i mükemmel bir şekilde ifade ediyor. Şehir de keyifli bir illüzyon. Banliyöleri, her şeyin kenarında, gözden uzak bir yere inşa edin. Mükemmel merkezi, sadece güzellik, sanat ve kültürde var olan efsaneyi koruyun; burjuvaların ve zenginlerin Parisli yaşam tarzını yaşayabildiği, her Amerikalı turistin Hemingway gibi davranabildiği bir yer.Burada, gerçek dünyanın kirliliği ve yoksulluğu gözden uzak tutulan, sonsuz bir(güzel dönem) olan bir güzellik modeli var.Ve PSG'nin zaferinde cosplay yapabileceği, sadece sevimli, güzel, akıcı değil, aynı zamanda temelde saf bir yer.Ve evet, gelecek yıl muhtemelen yine Madrid'de olacaklar.