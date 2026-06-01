Haber Tarihi: 01 Haziran 2026 12:05
Güncelleme Tarihi:
01 Haziran 2026 12:05
AGS ertelenecek mi? 2026 sınav takvimi!
Öğretmenlik kariyerine adım atmak ve Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim almak isteyen yüz binlerce adayın kalbi bu günlerde kelimenin tam anlamıyla güm güm atıyor! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilk kez uygulanacak olan 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) için geri sayım devam ederken, sosyal medyada ve eğitim kulislerinde ortaya atılan o sarsıcı "erteleme" iddiası gündemin tam zirvesine oturdu. Öğretmen adayları sabahtan bu yana arama motorlarında fırtınalar koparıyor ve "AGS ertelenecek mi, ne zaman yapılacak? 2026 Akademi Giriş Sınavı tarihi değişecek mi?" sorguları haber sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte planlarınızı baştan yaptıracak o sarsıcı iddiaların perde arkası ve mevcut resmi takvim!
Test kitaplarının başından ayrılmayan ve sınav gününü bekleyen adaylar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen devasa sınavın tarihi gerçekten değişiyor mu?
2026 AGS ERTELENECEK Mİ? (O SARSICI İDDİANIN PERDE ARKASI)Kısa, net ve eğitim dünyasında deprem etkisi yaratan o erteleme iddialarının tam merkezi: Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan devasa NATO Zirvesi sebebiyle, hemen ardından yapılacak olan AGS'nin ileri bir tarihe ertelenebileceği iddia edilmektedir!Ancak şu an için adayların test kitaplarını bir kenara bırakmasını gerektirecek kesin bir durum yok! İşte iddialara dair son dakika durumu:Resmi Karar Yok: Kulislerden yansıyan bilgilere göre, AGS'nin ertelenip ertelenmeyeceğine dair henüz netleşmiş veya duyurulmuş resmi bir ÖSYM kararı bulunmamaktadır.Devasa Zirve Değerlendirmesi: ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinin, NATO Zirvesi'nin yaratacağı olası lojistik ve güvenlik durumlarını göz önüne alarak, önümüzdeki günlerde bir araya gelip kapsamlı bir durum değerlendirmesi yapması beklenmektedir.MEVCUT TAKVİME GÖRE AGS NE ZAMAN YAPILACAK?Eğer söz konusu NATO Zirvesi iddiaları gerçeğe dönüşmez ve MEB/ÖSYM cephesinden bir erteleme kararı çıkmazsa, adaylar sınav salonlarında ter dökmeye o devasa resmi tarihte başlayacak!Sınav Tarihi: ÖSYM'nin mevcut resmi takvimine göre 2026 MEB-AGS sınavı 12 Temmuz 2026 Pazar günü uygulanacaktır.BAŞVURUYU KAÇIRANLAR İÇİN O DEVASA SON ŞANS! (GEÇ BAŞVURU)Normal başvuruları 8-20 Mayıs tarihleri arasında tamamlanıp ekranları kapatılan AGS için işlemi kaçıranlara yönelik altın değerinde bir fırsat kapıda bekliyor!
Geç Başvuru Tarihi: Başvuruyu kaçıran adaylar, 3 Haziran 2026 Çarşamba günü ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden tek günlük geç başvuru hakkını kullanabilecektir.
