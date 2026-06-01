AGS ertelenecek mi? 2026 sınav takvimi!

Test kitaplarının başından ayrılmayan ve sınav gününü bekleyen adaylar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen devasa sınavın tarihi gerçekten değişiyor mu?

Kısa, net ve eğitim dünyasında deprem etkisi yaratan o erteleme iddialarının tam merkezi: Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan devasa NATO Zirvesi sebebiyle, hemen ardından yapılacak olan AGS'nin ileri bir tarihe ertelenebileceği iddia edilmektedir!

Ancak şu an için adayların test kitaplarını bir kenara bırakmasını gerektirecek kesin bir durum yok! İşte iddialara dair son dakika durumu:

Resmi Karar Yok: Kulislerden yansıyan bilgilere göre, AGS'nin ertelenip ertelenmeyeceğine dair henüz netleşmiş veya duyurulmuş resmi bir ÖSYM kararı bulunmamaktadır.

Devasa Zirve Değerlendirmesi: ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinin, NATO Zirvesi'nin yaratacağı olası lojistik ve güvenlik durumlarını göz önüne alarak, önümüzdeki günlerde bir araya gelip kapsamlı bir durum değerlendirmesi yapması beklenmektedir.

Eğer söz konusu NATO Zirvesi iddiaları gerçeğe dönüşmez ve MEB/ÖSYM cephesinden bir erteleme kararı çıkmazsa, adaylar sınav salonlarında ter dökmeye o devasa resmi tarihte başlayacak!

Sınav Tarihi: ÖSYM'nin mevcut resmi takvimine göre 2026 MEB-AGS sınavı 12 Temmuz 2026 Pazar günü uygulanacaktır.

Normal başvuruları 8-20 Mayıs tarihleri arasında tamamlanıp ekranları kapatılan AGS için işlemi kaçıranlara yönelik altın değerinde bir fırsat kapıda bekliyor!

Geç Başvuru Tarihi: Başvuruyu kaçıran adaylar, 3 Haziran 2026 Çarşamba günü ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden tek günlük geç başvuru hakkını kullanabilecektir.