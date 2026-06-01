Hakan Safi'den Conte'ye 2 yıllık teklif

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Antonio Conte ile bu hafta içerisinde bir görüşme daha gerçekleştirecek.



A Spor'un haberine göre Hakan Safi, İtalyan teknik adama 2 yıllık sözleşme teklif edecek.



ANTONIO CONTE'NİN KARİYERİ



Teknik direktörlük kariyerine İtalya'da Arezzo takımında başlayan Antonio Conte sonrasında sırasıyla Bari, Atalanta, Siena, Juventus, İtalya Milli Takımı, Chelsea, Inter ve Tottenham'da çalıştı. 2024 yazında Napoli'ye imza atan deneyimli teknik direktör, geçtiğimiz yıl şampiyonluk sevinci yaşamıştı.



