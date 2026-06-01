 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
01 Haziran
Slovakya-Malta
19:00
01 Haziran
Bulgaristan-Karadağ
19:00
01 Haziran
Norveç-İsveç
20:00
01 Haziran
Türkiye-Kuzey Makedonya
20:30
01 Haziran
Avusturya-Tunus
21:45
02 Haziran
Kolombiya-Kosta Rika
02:00

Green: "Knicks'in şampiyonluk için hâlâ gerçek bir 1A süperstara ihtiyacı var"

New York Knicks'in 1999 yılından bu yana ilk kez NBA Finalleri'ne yükselmesi basketbol dünyasında büyük heyecan yaratırken, Golden State Warriors'ın tecrübeli yıldızı Draymond Green bu başarıya rağmen Knicks'in şampiyonluk için yeterli seviyede olmadığını düşünüyor.

calendar 01 Haziran 2026 13:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Green: 'Knicks'in şampiyonluk için hâlâ gerçek bir 1A süperstara ihtiyacı var'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


New York Knicks'in 1999 yılından bu yana ilk kez NBA Finalleri'ne yükselmesi basketbol dünyasında büyük heyecan yaratırken, Golden State Warriors'ın tecrübeli yıldızı Draymond Green bu başarıya rağmen Knicks'in şampiyonluk için yeterli seviyede olmadığını düşünüyor.

Green, kendi podcast programında yaptığı açıklamada New York'un hâlâ takımın bir numaralı opsiyonu olacak seviyede bir süper yıldıza ihtiyaç duyduğunu savundu.

"Becky Hammon'ın söylediği gibi, yanlışsam söyleyin. Bu görüşümün arkasındayım," diyen Green şu ifadeleri kullandı:

"Doğu Konferansı'ndan çıkmak hiçbir zaman otomatik olarak şampiyon olacağınız anlamına gelmez. Siz ne anlatıyorsunuz? Doğu'dan çıkmanız zaten beklenir. Sonuçta burası Doğu Konferansı!"

Knicks'in son kez finale çıktığı 1999 yılında karşılarında San Antonio Spurs vardı. O takımın lideri ise şampiyonluk sahnesine ilk kez çıkan jenerasyonluk uzun oyuncu Tim Duncan'dı.

Şimdi ise tarihin kendini tekrar ettiği yorumları yapılıyor.

Bu kez Spurs'ün başında Victor Wembanyama bulunuyor ve San Antonio ile New York, 2026 NBA Finalleri'nde yeniden karşı karşıya geliyor.

53 yıllık şampiyonluk hasretine son vermeye çalışan Knicks ile Spurs arasındaki final serisinin ilk maçı çarşamba gecesi San Antonio'da oynanacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.