Green: 'Knicks'in şampiyonluk için hâlâ gerçek bir 1A süperstara ihtiyacı var'

New York Knicks'in 1999 yılından bu yana ilk kez NBA Finalleri'ne yükselmesi basketbol dünyasında büyük heyecan yaratırken, Golden State Warriors'ın tecrübeli yıldızı Draymond Green bu başarıya rağmen Knicks'in şampiyonluk için yeterli seviyede olmadığını düşünüyor.



Green, kendi podcast programında yaptığı açıklamada New York'un hâlâ takımın bir numaralı opsiyonu olacak seviyede bir süper yıldıza ihtiyaç duyduğunu savundu.



"Becky Hammon'ın söylediği gibi, yanlışsam söyleyin. Bu görüşümün arkasındayım," diyen Green şu ifadeleri kullandı:



"Doğu Konferansı'ndan çıkmak hiçbir zaman otomatik olarak şampiyon olacağınız anlamına gelmez. Siz ne anlatıyorsunuz? Doğu'dan çıkmanız zaten beklenir. Sonuçta burası Doğu Konferansı!"



Knicks'in son kez finale çıktığı 1999 yılında karşılarında San Antonio Spurs vardı. O takımın lideri ise şampiyonluk sahnesine ilk kez çıkan jenerasyonluk uzun oyuncu Tim Duncan'dı.



Şimdi ise tarihin kendini tekrar ettiği yorumları yapılıyor.



Bu kez Spurs'ün başında Victor Wembanyama bulunuyor ve San Antonio ile New York, 2026 NBA Finalleri'nde yeniden karşı karşıya geliyor.



53 yıllık şampiyonluk hasretine son vermeye çalışan Knicks ile Spurs arasındaki final serisinin ilk maçı çarşamba gecesi San Antonio'da oynanacak.



