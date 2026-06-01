01 Haziran
Slovakya-Malta
19:00
01 Haziran
Bulgaristan-Karadağ
19:00
01 Haziran
Norveç-İsveç
20:00
01 Haziran
Türkiye-Kuzey Makedonya
20:30
01 Haziran
Avusturya-Tunus
21:45
02 Haziran
Kolombiya-Kosta Rika
02:00

Galatasaray ve Napoli arasında sürpriz transfer ihtimali!

Napoli, Galatasaray'dan Wilfried Singo ile ilgileniyor. Galatasaray da geçen sezon kiraladığı Noa Lang'ın durumunu takip ediyor. İki ekip arasında sürpriz bir transfer ihtimali gündeme geldi.

calendar 01 Haziran 2026 12:49 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2026 12:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Galatasaray ve Napoli arasında sürpriz transfer ihtimali!
Galatasaray ve İtalyan ekibi Napoli arasında sürpriz bir transfer ihtimali gündeme geldi.

Galatasaray ve Napoli, son dönemde Victor Osimhen ve Noa Lang'ın transferleriyle birlikte yakın ilişkiler kurdu.

NAPOLI, SINGO'YU İSTİYOR

İtalyan basınından Il Mattino'da yer alan habere göre, Napoli, Galatasaray'dan savunma oyuncusu Wilfried Singo ile ilgileniyor. Napoli'nin, Torino döneminden bu yana Singo'yu takip ettiği belirtildi.

NOA LANG TAKİBİ

Galatasaray da Napoli'den geçen sezon devre arasında kiraladığı ve satın alma opsiyonunu kullanmadığı Noa Lang'ın durumunu takip ediyor.

Il Mattino'da yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray, Singo'yu satmak istiyor ancak 30 milyon euro'nun üzerinin yüksek bir rakam karşılığında bırakacaklar. Galatasaray ayrıca, Giovanni Manna'nın [Napoli Sportif Direktörü] elinde bulunan birkaç oyuncuya ilgi duyuyor, özellikle de büyük bir izlenim bırakan Noa Lang'a. Bu bir opsiyon olabilir."

OYUNCU PERFORMANSLARI

Galatasaray'da geride kalan sezonda 29 maçta süre bulan Singo, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

Galatasaray'daki kiralık sözleşmesini tamamlamasının ardından Napoli'ye geri dönen Noa Lang, sarı-kırmızılılarda 19 maçta 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
