Haber Tarihi: 01 Haziran 2026 12:51 -
Güncelleme Tarihi:
01 Haziran 2026 12:51
ALES açıklandı mı? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı
Akademik personel olma, yüksek lisans ve doktora programlarına katılma hayaliyle o zorlu Türkçe ve Matematik maratonunda ter döken yüz binlerce adayın nefesini tuttuğu o sarsıcı an geldi çattı! Sınav stresini geride bırakıp optik formların okunma sürecine odaklanan adaylar, arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparıyor. Sabahtan bu yana "ALES sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2026 ALES sonuç sorgulama ekranı ne zaman açılacak, puanlar belli oldu mu?" sorguları eğitim sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte geleceğinizi şekillendirecek o devasa puanlara ulaşmanız için bilmeniz gereken sarsılmaz gerçekler ve sorgulama adımları!
Kariyer basamaklarını hızla tırmanmak için klavye başında "F5" tuşunu aşındıran adaylar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen büyük ÖSYM duyurusu geldi mi?
ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? (ÖSYM'NİN O DEVASE TAKVİMİ)Kısa, net ve ekran başında bekleyen binlerce adaya derin bir nefes aldıracak o resmi süreç: ALES sonuçları, ÖSYM'nin resmi sınav takviminde önceden belirlediği ve duyurduğu o devasa tarihte tam saat 10.00 itibarıyla erişime açılmaktadır!ÖSYM, optik okuyuculardaki titiz değerlendirme sürecini tamamladığı an sonuçları sisteme yükler. Adayların gözü kulağı şu an kurumun resmi sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden gelecek o sarsıcı "ALES Sonuçları Açıklanmıştır" bildiriminde! Eğer takvimde belirtilen gündeyseniz, sistemin her an aktifleşebileceğini unutmayın.ALES SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR? (O KRİTİK EKRAN)Puanlar açıklandığı an o devasa yoğunlukta sistemde kaybolmamanız ve sonucunuzu hızlıca öğrenmeniz için izlemeniz gereken sarsılmaz adımlar şunlardır:Resmi Sonuç Adresi: İlk olarak ÖSYM'nin tek yetkili ve resmi sonuç açıklama platformu olan sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapın.Sisteme Giriş Bilgileri: Karşınıza çıkan sarsıcı ALES sonuç paneline T.C. Kimlik Numaranızı ve Aday İşlemleri (AİS) Şifrenizi eksiksiz bir şekilde girin. (E-Devlet şifresiyle giriş seçeneğini de kullanabilirsiniz.)Sorgulama İşlemi: Ekranda yer alan güvenlik kodunu veya doğrudan "Gönder" butonunu tuşlayarak o devasa sınav belgenize ve puan türlerinize (Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık) anında ulaşın!ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ? (HAYAT KURTARAN BİLGİ)Sorgulama ekranında o yüksek puanları görüp sevinenleri bekleyen ve planlarını doğrudan etkileyecek sarsıcı bir kural daha var!
Elde ettiğiniz ALES puanı, sınavın açıklandığı tarihten itibaren tam 5 YIL (60 ay) boyunca geçerliliğini korumaktadır. Bu devasa süre zarfında puanınızı dilediğiniz üniversitenin yüksek lisans, doktora veya akademik personel alım ilanlarında özgürce kullanabilirsiniz. Puanını düşük bulan veya daha yükseğini hedefleyen adaylar ise yıl içindeki diğer ALES oturumlarına tekrar başvuru yapma hakkına her zaman sahiptir!
