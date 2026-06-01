ALES açıklandı mı? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı

Kariyer basamaklarını hızla tırmanmak için klavye başında "F5" tuşunu aşındıran adaylar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen büyük ÖSYM duyurusu geldi mi?

Kısa, net ve ekran başında bekleyen binlerce adaya derin bir nefes aldıracak o resmi süreç: ALES sonuçları, ÖSYM'nin resmi sınav takviminde önceden belirlediği ve duyurduğu o devasa tarihte tam saat 10.00 itibarıyla erişime açılmaktadır!

ÖSYM, optik okuyuculardaki titiz değerlendirme sürecini tamamladığı an sonuçları sisteme yükler. Adayların gözü kulağı şu an kurumun resmi sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden gelecek o sarsıcı "ALES Sonuçları Açıklanmıştır" bildiriminde! Eğer takvimde belirtilen gündeyseniz, sistemin her an aktifleşebileceğini unutmayın.

Puanlar açıklandığı an o devasa yoğunlukta sistemde kaybolmamanız ve sonucunuzu hızlıca öğrenmeniz için izlemeniz gereken sarsılmaz adımlar şunlardır:

Resmi Sonuç Adresi: İlk olarak ÖSYM'nin tek yetkili ve resmi sonuç açıklama platformu olan sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapın.

Sisteme Giriş Bilgileri: Karşınıza çıkan sarsıcı ALES sonuç paneline T.C. Kimlik Numaranızı ve Aday İşlemleri (AİS) Şifrenizi eksiksiz bir şekilde girin. (E-Devlet şifresiyle giriş seçeneğini de kullanabilirsiniz.)

Sorgulama İşlemi: Ekranda yer alan güvenlik kodunu veya doğrudan "Gönder" butonunu tuşlayarak o devasa sınav belgenize ve puan türlerinize (Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık) anında ulaşın!

Sorgulama ekranında o yüksek puanları görüp sevinenleri bekleyen ve planlarını doğrudan etkileyecek sarsıcı bir kural daha var!

Elde ettiğiniz ALES puanı, sınavın açıklandığı tarihten itibaren tam 5 YIL (60 ay) boyunca geçerliliğini korumaktadır. Bu devasa süre zarfında puanınızı dilediğiniz üniversitenin yüksek lisans, doktora veya akademik personel alım ilanlarında özgürce kullanabilirsiniz. Puanını düşük bulan veya daha yükseğini hedefleyen adaylar ise yıl içindeki diğer ALES oturumlarına tekrar başvuru yapma hakkına her zaman sahiptir!