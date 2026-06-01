YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2026?

Hedeflerindeki fakültelere girmek için gün sayan adaylar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen devasa sınav yerleri duyurusu geldi mi?

Kısa, net ve ekran başında "F5" tuşunu aşındıran milyonlarca gence nefes aldıracak o güncel durum: Bugün (1 Haziran 2026) itibarıyla 2026 YKS sınav yerleri ve giriş belgeleri ÖSYM tarafından HENÜZ AÇIKLANMAMIŞTIR!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) resmi internet sitesinde veya Aday İşlemleri Sistemi'nde (AİS) şu an için giriş belgesi sekmesi aktif değildir. Ancak heyecanlanmakta çok haklısınız, çünkü o sarsıcı an çok ama çok yaklaştı!

Sınav yerlerinin açıklanması konusunda ÖSYM net bir gün ve saat vermese de, kurumun yıllardır süregelen o devasa ve değişmez geleneği bize net bir tablo sunuyor:

10 Gün Kuralı: ÖSYM, devasa katılımlı sınavlarda giriş belgelerini genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 ile 15 gün önce erişime açmaktadır.

Beklenen Tarih Aralığı: İlk oturum olan TYT'nin 20 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılacağını göz önüne alırsak; adayları sarsacak o heyecanlı duyurunun 8 Haziran ile 12 Haziran 2026 tarihleri arasında (büyük ihtimalle 10 Haziran civarı) yapılması kesin gözüyle bakılıyor!

SINAV YERLERİ NASIL VE NEREDEN SORGULANIR? (HAYAT KURTARAN ADIMLAR)

ÖSYM'nin o sarsıcı "Giriş Belgeleri Erişime Açıldı" duyurusu geldiği an sistemde kaybolmamanız ve belgenizi hızlıca çıkartmanız için izlemeniz gereken adımlar şunlardır:

Resmi Sistem: Posta, e-posta veya SMS yoluyla size hiçbir belge gönderilmeyecektir! Sınav yerinizi öğrenmek için doğrudan ais.osym.gov.tr adresine veya resmi ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasına giriş yapmalısınız.

Giriş Bilgileri: Sisteme kendi T.C. Kimlik Numaranız ve AİS Şifrenizle (veya e-Devlet kapısı üzerinden) giriş yaparak "Sınavlarım" veya doğrudan ana ekrandaki "Sınav Giriş Belgesi" butonuna tıklamanız yeterlidir.

Oturum Ayrımı Uyarısı: TYT, AYT ve YDT oturumlarının giriş belgeleri ayrı ayrıdır. Katılacağınız her bir oturum için sistemden ayrı bir sayfa çıktısı almanız ve sınav sabahı yanınızda bulundurmanız hayati önem taşır!