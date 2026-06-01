01 Haziran
Slovakya-Malta
19:00
01 Haziran
Bulgaristan-Karadağ
19:00
01 Haziran
Norveç-İsveç
20:00
01 Haziran
Türkiye-Kuzey Makedonya
20:30
01 Haziran
Avusturya-Tunus
21:45
02 Haziran
Kolombiya-Kosta Rika
02:00

Altay'da Ahmet Nur Çebi hazırlığı

Altaylı taraftarlar, kulübe yatırım yapmaya hazırlanan Ahmet Nur Çebi'yi meşale ve çiçeklerle karşılayacak.

01 Haziran 2026 14:03 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2026 14:04
Altay'da Ahmet Nur Çebi hazırlığı
TFF 3'üncü Lig'de tarihinin en ağır borç yüküyle geçen sezon kümede kalmayı başaran Altay'ın taraftarları, kulübe talip olan Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi'yi cumartesi günü geleceği İzmir'de karşılamak için hazırlıklara başladı.

Başkan Sinan Kanlı ile üçüncü kez bir araya gelecek Çebi'yi siyah-beyazlı taraftarların meşalelerle ve çiçeklerle karşılamayı planladığı öğrenildi.

Borcu 1 milyar TL'yi aşan ve 2022 ocak ayından bu yana transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan İzmir temsilcisinin; Ahmet Nur Çebi'nin vereceği destekle yükselişe geçeceğine inanan 12'nci adam, şimdiden şampiyonluk şarkıları söylenecek günlerin hayalini kuruyor.

Sinan Kanlı ve Ahmet Nur Çebi'nin yapacağı görüşmede anlaşma sağlanırsa kongre tarihi belirlenip yeni bir yönetim oluşturulacak.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
