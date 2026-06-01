01 Haziran
Slovakya-Malta
19:00
01 Haziran
Bulgaristan-Karadağ
19:00
01 Haziran
Norveç-İsveç
20:00
01 Haziran
Türkiye-Kuzey Makedonya
20:30
01 Haziran
Avusturya-Tunus
21:45
02 Haziran
Kolombiya-Kosta Rika
02:00

Simmons: "OKC ve Celtics, Trey Murphy için en güçlü adaylar"

Ünlü NBA yorumcusu Bill Simmons, New Orleans Pelicans'ın yıldız forveti Trey Murphy'nin yaz döneminde takaslanmasının beklendiğini ve Oklahoma City Thunder ile Boston Celtics'in en güçlü adaylar arasında yer aldığını söyledi.

01 Haziran 2026 13:39
Podcast yayınında konuşan Simmons, Murphy'nin önümüzdeki birkaç hafta içinde takım değiştirebileceğini düşündüğünü belirtti.

"Önümüzdeki üç hafta içerisinde takaslanacağını düşünüyoruz," diyen Simmons şu ifadeleri kullandı:

"Boston bir ihtimal. Spurs-Thunder eşleşmesini kaybeden takımın da aday olabileceğini düşünüyorduk. Böyle bir oyuncuyu almak için iki ila üç haftalık bir pencereniz var."

Sezon boyunca Los Angeles Lakers ve Golden State Warriors başta olmak üzere birçok takımın Murphy ile ilgilendiği yönünde haberler çıkmıştı.

25 yaşındaki forvet, bireysel anlamda oldukça başarılı bir sezon geçirdi.

Murphy, sezonu maç başına 21.5 sayı, 5.7 ribaund ve 3.8 asist ortalamalarıyla tamamlarken, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 37.9 isabet oranı yakaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
