Mitchell Robinson'ın durumu belirsizliğini koruyor

New York Knicks cephesinde NBA Finalleri öncesinde Mitchell Robinson'ın sağlık durumuna ilişkin belirsizlik sürüyor.



Knicks Başantrenörü Mike Brown, pazar günü düzenlenen antrenmanda Robinson'ın bireysel çalışmalar yaptığını açıkladı.



Robinson geçtiğimiz hafta kırılan serçe parmağından ameliyat olmuştu.



Brown, çarşamba günü başlayacak NBA Finalleri'nin ilk maçında Robinson'ın forma giyip giyemeyeceğine ilişkin ise yeni bir gelişme paylaşmadı.



Playofflar boyunca Knicks'in önemli uzunlarından biri olan Robinson, şu ana kadar maç başına 5.3 sayı ve 5.5 ribaund ortalamaları yakalarken, ortalama 14.2 dakika süre aldı.



