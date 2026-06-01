James Milner'dan emeklilik kararı

James Milner emeklilik kararını duyurdu. Deneyimli oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbola veda etti.



Milner açıklamasında, "Premier Lig'de geçirdiğim 24 sezonun ardından, futbolculuk kariyerime son verme zamanının geldiğini düşünüyorum. Küçüklüğümden beri desteklediğim Leeds United'da 16 yaşında ilk maçımı oynamaktan ve Premier Lig'in en genç golcüsü olmaktan, geçen yıl ayağımı kaldıramayacak durumda olmama rağmen 40 yaşında Brighton'ın tarihinde ikinci kez Avrupa kupalarına katılmasına yardımcı olmaya kadar uzanan yolculuğumu asla hayal edemezdim." dedi.



KARİYERİ



40 yaşındaki Milner kariyeri boyunca Brighton'ın yanı sıra Leeds United, Newcastle United, Aston Villa, Manchester City ve Liverpool formalarını da giydi.



