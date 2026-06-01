01 Haziran
Slovakya-Malta
19:00
01 Haziran
Bulgaristan-Karadağ
19:00
01 Haziran
Norveç-İsveç
20:00
01 Haziran
Türkiye-Kuzey Makedonya
20:30
01 Haziran
Avusturya-Tunus
21:45
02 Haziran
Kolombiya-Kosta Rika
02:00

James Milner'dan emeklilik kararı

Brighton'da James Milner, 40 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

01 Haziran 2026 15:58
James Milner emeklilik kararını duyurdu. Deneyimli oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbola veda etti. 

Milner açıklamasında, "Premier Lig'de geçirdiğim 24 sezonun ardından, futbolculuk kariyerime son verme zamanının geldiğini düşünüyorum. Küçüklüğümden beri desteklediğim Leeds United'da 16 yaşında ilk maçımı oynamaktan ve Premier Lig'in en genç golcüsü olmaktan, geçen yıl ayağımı kaldıramayacak durumda olmama rağmen 40 yaşında Brighton'ın tarihinde ikinci kez Avrupa kupalarına katılmasına yardımcı olmaya kadar uzanan yolculuğumu asla hayal edemezdim." dedi.

KARİYERİ 

40 yaşındaki Milner kariyeri boyunca Brighton'ın yanı sıra Leeds United, Newcastle United, Aston Villa, Manchester City ve Liverpool formalarını da giydi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
