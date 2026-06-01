Fenerbahçe'ye geri dönüyor: Omar Fayed

Portekiz Ligi ekiplerinden Arouca, Fenerbahçe forması giyen Omar Fayed'i kiralık olarak kadrosuna katmıştı.



Record'un haberine göre; Arouca, Mısırlı stoperin satın alma opsiyonunu kullanmayacak ve Omar Fayed Fenerbahçe'ye geri dönecek.



22 yaşındaki futbolcunun, sezon içinde uyum yakalayamadığı ve devre arasında kadroya katılan Javi Sanchez transferinin ardından forma şansının iyice azaldığı vurgulandı.



Sarı-lacivertlilerle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Omar Fayed, geçtiğimiz yıllarda da Sırbistan takımı Novi Pazar ve Belçika temsilcisi Beerschot'a kiralık olarak gönderilmişti.



