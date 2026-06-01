01 Haziran
Slovakya-Malta
19:00
01 Haziran
Bulgaristan-Karadağ
19:00
01 Haziran
Norveç-İsveç
20:00
01 Haziran
Türkiye-Kuzey Makedonya
20:30
01 Haziran
Avusturya-Tunus
21:45
02 Haziran
Kolombiya-Kosta Rika
02:00

PSG'de yeni hedef Junior Kroupi!

Paris Saint-Germain, Bournemouth forması giyen 19 yaşındaki santrfor Junior Kroupi ile ilgileniyor.

01 Haziran 2026 15:21
PSG'de yeni hedef Junior Kroupi!
Luis Enrique önderdiğinde kadrosundaki genç yıldızlarla iki sezondur Şampiyonlar Ligi'nde zafere uzanan Paris Saint-Germain, transferde yine genç bir ismi gündemine aldı.

L'Equipe'te yer alan habere göre, Paris Saint-Germain, Bournemouth forması giyen 19 yaşındaki santrfor Junior Kroupi ile ilgileniyor.

PSG'nin teknik direktörü Luis Enrique'nin, Kroupi'yi beğendiği ve genç golcünün transferini istediği belirtildi.

TRANSFERDE RAKİP ARSENAL

Paris Saint-Germain'in Kroupi transferinde rakibinin Arsenal olduğu ve İngiliz ekibinin de 19 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği yazıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bournemouth forması altında geride kalan sezonda 35 maçta süre bulan Junior Kroupi, 13 kez ağları havalandırdı.

PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Kroupi'nin, kulübü Bournemouth ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

DİĞER HEDEF DIOMANDE

Öte yandan PSG, Leipzig forması giyen 19 yaşındaki Yan Diomande'yi de gündeminde tutmaya devam ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
