PSG'de yeni hedef Junior Kroupi!

Luis Enrique önderdiğinde kadrosundaki genç yıldızlarla iki sezondur Şampiyonlar Ligi'nde zafere uzanan Paris Saint-Germain, transferde yine genç bir ismi gündemine aldı.



L'Equipe'te yer alan habere göre, Paris Saint-Germain, Bournemouth forması giyen 19 yaşındaki santrfor Junior Kroupi ile ilgileniyor.



PSG'nin teknik direktörü Luis Enrique'nin, Kroupi'yi beğendiği ve genç golcünün transferini istediği belirtildi.



TRANSFERDE RAKİP ARSENAL



Paris Saint-Germain'in Kroupi transferinde rakibinin Arsenal olduğu ve İngiliz ekibinin de 19 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği yazıldı.



SEZON PERFORMANSI



Bournemouth forması altında geride kalan sezonda 35 maçta süre bulan Junior Kroupi, 13 kez ağları havalandırdı.



PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ



Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Kroupi'nin, kulübü Bournemouth ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.



DİĞER HEDEF DIOMANDE



Öte yandan PSG, Leipzig forması giyen 19 yaşındaki Yan Diomande'yi de gündeminde tutmaya devam ediyor.



